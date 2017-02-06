Музей МОМА в Нью-Йорке заменил Пикассо и Матисса на работы иранских художников

Музей современного искусства в Нью-Йорке заменил картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и других западных мастеров из постоянной экспозиции на работы иранских художников в знак протеста против миграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Как поясняет газета, почти все представленные произведения выполнены иранцами «по рождению или происхождению». Например, в залах музея теперь можно увидеть работы видеохудожницы Талы Мадани, скульптора Парвиза Танаволи, фотографа Шираны Шахбази.

Кроме того, выставлены творения суданского художника Ибрагима эль-Салахи и ирако-британского архитектора Захи Хадид.

Рядом с каждым экспонатам есть уточняющий текст. В нем говорится, например, что идеи гостеприимства и свободы играют для музея такую же важную роль, как и для всей страны.

Ранее сообщалось, что Трамп в своем твиттере раскритиковал распоряжение федеральных судей в Детройте и Сиэтле о временной приостановке действия указа о запрете на въезд на территорию Соединенных Штатов граждан из семи мусульманских стран.