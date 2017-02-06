Фонд «Долго и счастливо» благодарит читателей «Фонтанки» за помощь

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» выражает признательность читателям «Фонтанки» за помощь своей подопечной.

Напомним, фонд обратился с просьбой собрать деньги для покупки слуховых аппаратов ветерану труда Галине Петровой – на свою пенсию женщина не в состоянии их приобрести.

Как рассказали в «Долго и счастливо», благодаря читателям в короткие сроки удалось собрать половину необходимой суммы – более 26 тысяч рублей.

«Просто фантастический отклик. Спасибо большое читателям «Фонтанки» за участие и доброту», – поблагодарили в фонде.

Отметим, что наши читатели далеко не в первый раз помогают собирать средства благотворительным фондам и организациям, которые направляются на покупку лекарств, на операции и реабилитацию и многое другое.