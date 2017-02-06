Ростуризм исключил из реестра девять туроператоров

Ростуризм исключил девять компаний из единого федерального реестра туроператоров, сообщается 6 февраля на сайте федерального агентства. Исключенные туроператоры не создали фонды персональной ответственности в соответствии с требованием закона.

«Было принято единогласное решение об исключении из Единого федерального реестра туроператоров девяти компаний, не продливших членство в ассоциации «Турпомощь» и не подавших заявлений о выходе из нее: «Интертранстур», «МПЛ», «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Тревел», «Мави Групп», — отмечается в сообщении.

Еще 20 компаний, среди которых «Натали Турс», «Пегас Туристик МСК», «Пегас СПБ» и «ТО Корал Тревел Центр», направили в «Турпомощь» заявления о выходе из нее.

По состоянию на 31 января 2017 года фонды персональной ответственности создали 578 туркомпаний, сообщает Ростуризм.