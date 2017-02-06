СБУ опубликовала запись переговоров, предположительно, главы ЛНР о сбитом Ил-76

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий обсуждает атаку на Ил-76 ВВС Украины в 2014 году.

На записи голос, подписанный как Плотницкий (на тот момент — командир батальона «Заря»), беседует, как сообщили в СБУ, с бывшим премьер-министром ЛНР Геннадием Цыпкаловым и заместителем комбата Андреем Патрушевым.

«Ракет со стороны Новановки больше нет. Три штуки дали осечку, но борт завалили», — сообщает «Плотницкий» своему заместителю.

СБУ также представила запись, на которой, как утверждается, один из командиров отрядов ЛНР Александр «Витязь» Гуреев просит выделить технику, чтобы сдать сбитый самолет на металлолом.