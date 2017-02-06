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06.02.2017 15:30

СБУ опубликовала запись переговоров, предположительно, главы ЛНР о сбитом Ил-76

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий обсуждает атаку на Ил-76 ВВС Украины в 2014 году.

На записи голос, подписанный как Плотницкий (на тот момент — командир батальона «Заря»), беседует, как сообщили в СБУ, с бывшим премьер-министром ЛНР Геннадием Цыпкаловым и заместителем комбата Андреем Патрушевым.

«Ракет со стороны Новановки больше нет. Три штуки дали осечку, но борт завалили», — сообщает «Плотницкий» своему заместителю.

СБУ также представила запись, на которой, как утверждается, один из командиров отрядов ЛНР Александр «Витязь» Гуреев просит выделить технику, чтобы сдать сбитый самолет на металлолом.

Источник: Медуза

Справка:

Военно-транспортный Ил-76 украинской армии был сбит при заходе на посадку в Луганске 14 июня 2014 года. Погибли все 49 человек, которые находились на борту. Занимавший на тот момент пост главы ЛНР Валерий Болотов подтвердил, что самолет сбит представителями ЛНР из переносного зенитного ракетного комплекса.

После катастрофы на Украине было заведено дело по статье о теракте, основным обвиняемым по нему проходит Плотницкий. В январе 2017 года дело было направлено в суд.


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