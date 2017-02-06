Роскомнадзор заблокировал страницу сайта аукционного дома Bonhams с фотографиями Стёрджеса

Сайт старейшего британского аукционного дома привлек к себе внимание контролирующих органов в России после публикации фотографии американского фотохудожника Джока Стёрджеса.

Организация «Роскомсвобода» 6 февраля обратила внимание, что Роскомнадзор ограничил доступ к странице сайта аукционного дома Bonhams, занимающего третье место по торговле произведениями искусства в мире. Выставленная там за 597 долларов работа Джока Стёрджеса, по мнению Роскомнадзора, представляет собой детское порно.

Работы фотохудожника не впервые оказываются в черном списке Роскомнадзора. Однако случай, когда в России ограничивают доступ к сайту аукционного дома из-за выставленного лота – первый. Блокировка даже одной из страниц может привести к блокировке всего домена.

Напомним, первая в России экспозиция Стерджеса «Без смущения», которая была открыта в Центре имени братьев Люмьер 8 сентября 2016 года, вызвала большой шум в обществе. Сенатор Елена Мизулина пожаловалась на публичную демонстрацию детской порнографии в фотоработах и попросила закрыть выставку. С таким же требованием выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая попросила взглянуть на снимки прокуратуру.

«Просто жутко, что фотовыставка автора, чьи работы признаны Роскомнадзором "детской порнографией", может иметь место в "культурной" жизни нашей столицы», — заявила она.

В итоге организаторы были вынуждены закрыть экспозицию для посетителей (а интернет-страницы со скандальными снимками оказались заблокированными). Сам же фотограф не видит в своих работах ничего непристойного.