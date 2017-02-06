Смольный планирует отдать платные парковки в Петербурге инвесторам

Еще
17:53 06.02.2017
Пришлите свою новость!
17:46
МВД лишило главного раввина Сочи права проживания в России
17:36
ФТС России надоело рискованное поведение Северо-Западного таможенного управления
17:30
У Стаса Михайлова нашли строительный бизнес
17:27
ФСБ: Погранзона на границе с Белоруссией не ограничит свободу пересечения границы
17:25
ПФР: Средний размер пенсии в России составил более 14 тысяч рублей
17:23
Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию
17:12
Главный раввин Сочи заявил о возможной депортации из России
17:05
Пациенты с ВИЧ смогут получать терапию при переезде в другой регион
17:00
«ДП»: Х5 Retail Group и «Магнит» откроют ещё 500 магазинов на Северо-Западе
16:56
Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге
16:55
Заключенного обязали выплатить архангельской колонии компенсацию за голодовку
16:48
Социологи предрекли победу Макрона во втором туре выборов президента Франции
16:42
В Пулково в посылке нашли мину
16:42
В Астрахани впервые вынесен приговор по статье из "пакета Яровой" о недоносительстве
16:36
Архиепископ из Коми посвятил угнанной Audi стихотворение
16:30
СК увеличил награду за информацию о душителе женщин в Казани до 3 млн рублей
16:25
Петербуржец стал чемпионом Европы по парагребле
16:20
Росстат: Инфляция ускорилась по сравнению с концом 2016 года
16:10
Трамп обругал все опросы с негативной оценкой его указов
16:05
В Турции произошло второе за сутки сильное землетрясение
15:55
Фонд «Долго и счастливо» благодарит читателей «Фонтанки» за помощь
15:52
Константин Райкин: У нас некрофильское государство
15:49
ФТС России внепланово проверяет таможни Северо-Запада
15:43
Музей МОМА в Нью-Йорке заменил Пикассо и Матисса на работы иранских художников
15:35
Ростуризм исключил из реестра девять туроператоров
15:30
СБУ опубликовала запись переговоров, предположительно, главы ЛНР о сбитом Ил-76
15:28
Роскомнадзор заблокировал страницу сайта аукционного дома Bonhams с фотографиями Стёрджеса
15:17
Смольный планирует отдать платные парковки в Петербурге инвесторам
15:10
Новый Музей блокады на Смольной набережной сдадут в январе 2019-го
15:09
"Мегафон" отказывается от услуги безлимитного Интернета
15:06
Нападающий СКА наказан деньгами за удар клюшкой сопернику в лицо
15:01
В петербургских школах на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 16 классов
14:55
Главный фармаколог Петербурга: Борьба с гомеопатией может вызвать рост интереса к ней
14:46
КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
14:37
В Петербурге электричка сбила девочку-подростка
14:36
На Маршала Жукова водитель «Нексии» обстрелял BMW
14:30
ФАС поддержала меморандум РАН о лженаучности гомеопатии
14:23
Риелторы отметили всплеск продаж на рынке жилья в январе
14:21
Петербургский БК «Спартак» вернул себе имя
14:14
Минсельхоз намерен ограничить импорт виноматериалов
14:10
Неизвестный в черной шляпе обстрелял оппонента в дорожном конфликте на Северном
14:00
«ДП»: TPV Technology вдвое увеличивает производство телевизоров в Шушарах
13:55
СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом
13:50
В Коми двое школьников подозреваются в убийстве 12-летнего мальчика
13:41
Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД
13:40
В Китае думают, возвращать ли украденный в Петербурге бриллиант
13:35
Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро
13:31
Сто крупных американских компаний обратились в суд из-за указа Трампа о мигрантах
13:24
Путин предложил главе департамента Москвы занять пост и.о. губернатора Пермского края
13:16
Жителей дома на Симонова эвакуировали из-за снаряда у мусоропровода
13:12
Экс-президент Финляндии сравнила ограничения для людей с двойным гражданством с Холокостом
13:06
Минобороны откроет военный парк «Патриот» в Кронштадте, а не в Севастополе
12:59
В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми
12:57
В Кремле прокомментировали возможные отставки губернаторов
12:49
Песков призвал извиниться назвавшего Путина «убийцей» ведущего Fox News
12:39
Песков: Между Украиной и Россией нет конфликта
12:31
В Петербурге - мороз и гало
12:28
Роспотребнадзор проверил школу на Парнасе после публикации «Фонтанки»: ртуть есть, но не опасна
12:11
История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле
12:04
На «Сортавале» нарушитель травмировал полицейского
11:56
Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора
11:49
На новом стадионе 22 февраля выступят "Би-2" и "25/17"
11:46
Из петербургских супермаркетов изъяли поддельный кофе
11:39
Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности
11:34
ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы
11:31
«Газпром» займет 15 млрд рублей на 10 лет
11:28
Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу
11:26
СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией
11:22
В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
06.02.2017 15:17

Смольный планирует отдать платные парковки в Петербурге инвесторам

В 2017 году Смольный может привлечь инвесторов к организации зон платных парковок в Петербурге. Об этом "Фонтанке" 6 февраля сообщил первый заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.

По словам Власова, модель возможного сотрудничества с концессионерами еще не определена. Чиновник лишь уточнил, что сотрудничество будет построено по принципу государственно-частного партнерства. "Идет ряд консультаций с потенциальными концессионерами. Параллельно этим вопросом занимается комитет по инвестициям", – уточнил Власов. По его оценке, первые предложения от возможных инвесторов могут поступить уже в середине февраля.

Затраты города на организацию существующей зоны платной парковки составили около 300 миллионов рублей: проектно-изыскательские работы (8,5 млн), создание комплексной схемы движения (12,8 млн), поставка паркоматов и подключение их к электросети (99,3 млн), строительство диспетчерского центра (45,6 млн), создание системы мониторинга парковочных мест (29,2 млн), системы управления ими (32,9 млн), создание ГИС «Единое городское парковочное пространство» (12 млн), установка информационных щитов и табло (3 млн), дорожные знаки и разметка (20 млн), банковское обслуживание (31,8 млн). Без учета заработной платы персонала и аренды автомобилей для руководителей. 

Как признали в КРТИ к осени 2016 года, зона платной парковки убыточна для города. По словам председателя КРТИ Сергея Харлашкина, Центр управления парковками получает из бюджета больше, чем приносит в казну. В 2016 году субсидия Центру составила 320 млн рублей. 

Городским бюджетом на 2017 год средства на расширение зоны платной парковки не предусмотрены


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный планирует отдать платные парковки в Петербурге инвесторам
КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД
Подозреваемого в нападении на АЗС нашли на Испытателей в чужом автомобиле
Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум
Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
Тариф «Платона» удвоится с середины апреля
По факту ДТП с маршруткой на Космонавтов возбуждено уголовное дело
На КАД легковушка легла на крышу
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу

kristinamladenovic93/instagram.com

Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро

Александр Щеглов/"ДТП и ЧП"/vk.com

В Петербурге - мороз и гало

История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле

Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум

Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.