Смольный планирует отдать платные парковки в Петербурге инвесторам

В 2017 году Смольный может привлечь инвесторов к организации зон платных парковок в Петербурге. Об этом "Фонтанке" 6 февраля сообщил первый заместитель председателя КРТИ Вадим Власов.

По словам Власова, модель возможного сотрудничества с концессионерами еще не определена. Чиновник лишь уточнил, что сотрудничество будет построено по принципу государственно-частного партнерства. "Идет ряд консультаций с потенциальными концессионерами. Параллельно этим вопросом занимается комитет по инвестициям", – уточнил Власов. По его оценке, первые предложения от возможных инвесторов могут поступить уже в середине февраля.

Затраты города на организацию существующей зоны платной парковки составили около 300 миллионов рублей: проектно-изыскательские работы (8,5 млн), создание комплексной схемы движения (12,8 млн), поставка паркоматов и подключение их к электросети (99,3 млн), строительство диспетчерского центра (45,6 млн), создание системы мониторинга парковочных мест (29,2 млн), системы управления ими (32,9 млн), создание ГИС «Единое городское парковочное пространство» (12 млн), установка информационных щитов и табло (3 млн), дорожные знаки и разметка (20 млн), банковское обслуживание (31,8 млн). Без учета заработной платы персонала и аренды автомобилей для руководителей.

Как признали в КРТИ к осени 2016 года, зона платной парковки убыточна для города. По словам председателя КРТИ Сергея Харлашкина, Центр управления парковками получает из бюджета больше, чем приносит в казну. В 2016 году субсидия Центру составила 320 млн рублей.

Городским бюджетом на 2017 год средства на расширение зоны платной парковки не предусмотрены.