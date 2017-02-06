"Мегафон" отказывается от услуги безлимитного Интернета

Оператор связи "Мегафон" отказывается от услуги предоставления безлимитного Интернета: с 1 февраля безлимит больше не подключают. Об этом 6 февраля сообщает твиттер-аккаунт компании.

На вопрос пользователя о том, почему нельзя подключить безлимитный Интернет, в "Мегафоне" ответили:

"Незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса".

При этом в компании уточнили, что подключившие безлимит до 1 февраля будут продолжать получать услугу в полном объеме:

"...изменения касаются только новых подключений. У всех, подключивших опцию до 1 февраля, никаких изменений не произойдет".