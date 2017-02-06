"Мегафон" отказывается от услуги безлимитного Интернета
Оператор связи "Мегафон" отказывается от услуги предоставления безлимитного Интернета: с 1 февраля безлимит больше не подключают. Об этом 6 февраля сообщает твиттер-аккаунт компании.
На вопрос пользователя о том, почему нельзя подключить безлимитный Интернет, в "Мегафоне" ответили:
"Незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса".
При этом в компании уточнили, что подключившие безлимит до 1 февраля будут продолжать получать услугу в полном объеме:
"...изменения касаются только новых подключений. У всех, подключивших опцию до 1 февраля, никаких изменений не произойдет".
Справка:
Накануне, 3 февраля 2017 года, издание «Ведомости» со ссылкой на аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима сообщило, что оператор МТС собирается поднять цены или полностью отказаться от тарифов с безлимитным интернетом.
Компания разрабатывает новую стратегию монетизации за счет передачи данных, одним из элементов которой может стать отказ от дешевого роуминга и снижение размера трафика в пакетных тарифах — например продажа четырех гигабайт по цене пяти.
Самым первым из российских операторов от мобильного безлимитного интернета отказалась Yota, пишет РБК. В январе 2017 года компания представила новую линейку тарифов, среди которых не было ни одного плана с безлимитным интернетом.