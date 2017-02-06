Новый Музей блокады на Смольной набережной сдадут в январе 2019-го

Сдачу нового здания Музея обороны и блокады приурочат к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда, которую город отметит 27 января 2019 года. Здание построят на Смольной набережной в Петербурге.

Как сообщил 6 февраля гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин, интерактивный музей разместится на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы. К созданию экспозиции привлекут жителей города, сохранивших блокадные реликвии. А также используют архивы существующего музея в Соляном переулке.

Строительство здания площадью около 15 тысяч кв. м обойдется в 1,4 млрд рублей. К этой сумме может добавиться стоимость мультимедийного оборудования.

Ранее сообщалось, что музей будет построен к концу 2019 года. При этом нынешняя площадка в Соляном переулке закрываться не будет. В будущем рядом с новым Музеем блокады, на нынешней территории Водоканала, должен вырасти целый музейный квартал.