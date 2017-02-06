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06.02.2017 15:06

Нападающий СКА наказан деньгами и дисквалификацией за удар клюшкой по лицу соперника

Денежный штраф придется заплатить форварду хоккейного клуба СКА Илье Каблукову за грубое нарушение в матче КХЛ против магнитогорского «Металлурга». В игре, состоявшейся 3 февраля, петербургский хоккеист нанес удар концом клюшки в лицо нападающему «магнитки» Владиславу Калетнику. Официальное решение КХЛ опубликовано на сайте лиги 6 февраля.

Изначально, разбирая конфликтную ситуацию на льду, судья определил, что была атака в область головы или шеи, и выписал провинившемуся Каблукову большой (5 минут) и дисциплинарный (20 минут) штрафы, что означало автоматическую дисквалификацию на один матч. Позже, пересмотрев видео, в лиге решили заменить официальную формулировку на «удар концом клюшки» и добавили к уже выписанному наказанию денежный штраф.

В марте 2016 года Каблуков также был дисквалифицирован на одну игру. В тот раз поводом для наказания послужила подножка.

Напомним, 3 февраля СКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:5 в серии буллитов. Хет-триком в той встрече отметился форвард магнитогорцев Сергей Мозякин.

 


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