В «Новом Сертолово» введен в эксплуатацию детский сад

Группа компаний «КВС» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 210 мест в микрорайоне «Новое Сертолово». Детское учреждение откроется по завершении процедуры передачи на баланс МО «Сертолово», сообщает пресс-служба застройщика.

В детском саду будут работать 12 групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста. На территории детского сада организованы 12 игровых площадок с теневыми навесами, каруселями и песочницами.

Как отмечают в компании, социальная инфраструктура микрорайона не ограничится одним детским садом – будут построены общеобразовательная школа на 825 мест, еще один детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Микрорайон «Новое Сертолово» включает пять очередей строительства общей жилой площадью около 250 тыс. кв. м жилья во Всеволожском районе Ленинградской области. Первая очередь введена в эксплуатацию в прошлом году, срок ввода второй очереди – весна 2017 года, третьей (первый этап) – ноябрь 2018 года.