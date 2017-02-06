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06.02.2017 14:55

Главный фармаколог Петербурга: Борьба с гомеопатией может вызвать рост интереса к ней

Признание гомеопатии «лженаукой», которое сегодня широко обсуждается в прессе после заявления РАН, не беспокоит главного клинического фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджитиса. Эксперт заявил интернет-каналу [Фонтанка.Офис], что не видит проблем для гомеопатического бизнеса:

«Новость про лженауку воспринимаю спокойно, на бизнесе гомеопатов эти новости тоже вряд ли скажутся, – заявил в радиоэфире 6 февраля Хаджитис, оговорившись, что сам он не поклонник этого альтернативного вида медицины. – У нас есть много нормативных актов, указов и т. д. Пару лет назад вводили уголовное наказание за распространение фальсификата – это никак не отразилось на положении дел».

Не скажутся нормативные документы и на гомеопатии, уверен главный клинический фармаколог Петербурга.

Хаджитис напомнил, что в настоящее время гомеопатические препараты проходят те же процедуры клинических исследований и государственной сертификации, как и любые другие препараты. При этом гомеопаты не претендуют на доказательство наличия активного начала в своих препаратах. Однако психический эффект плацебо у таких лекарств весьма высокий, и это «великое дело», уверен эксперт.

«Мода на гомеопатию не прошла. Сейчас если не ренессанс, то очень большой спрос на подобные препараты. Не исключаю, что нынешнее наступление на гомеопатию может привести к обратной реакции – росту интереса», – считает главный городской клинический фармаколог.

Напомним, что в меморандуме «О лженаучности гомеопатии» РАН, о котором сегодня пишет федеральная пресса, есть призыв к Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях. Кроме того, комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН просит антимонопольщиков защитить граждан от рекламы гомеопатии, а аптеки – отказаться от размещения гомеопатических препаратов на витринах совместно с другими лекарствами.

В октябре 2016 года Национальный совет по гомеопатии безуспешно пытался засудить журнал «Вокруг света», где вышел материал об отсутствии научных доказательств эффективности гомеопатии. Главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджитис в комментарии «Доктору Питеру» тогда отмечал, что не против эффекта плацебо, но гомеопатические препараты «стоят приличных денег».


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