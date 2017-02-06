Еще
15:09 06.02.2017
Пришлите свою новость!
15:06
Нападающий СКА наказан деньгами и дисквалификацией за удар клюшкой по лицу соперника
15:01
В петербургских школах на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 16 классов
14:55
Главный фармаколог Петербурга: Борьба с гомеопатией может вызвать рост интереса к ней
14:46
КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
14:37
В Петербурге электричка сбила девочку-подростка
14:36
На Маршала Жукова водитель «Нексии» обстрелял BMW
14:30
ФАС поддержала меморандум РАН о лженаучности гомеопатии
14:23
Риелторы отметили всплеск продаж на рынке жилья в январе
14:21
Петербургский БК «Спартак» вернул себе имя
14:14
Минсельхоз намерен ограничить импорт виноматериалов
14:10
Неизвестный в черной шляпе обстрелял оппонента в дорожном конфликте на Северном
14:00
«ДП»: TPV Technology вдвое увеличивает производство телевизоров в Шушарах
13:55
СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом
13:50
В Коми двое школьников подозреваются в убийстве 12-летнего мальчика
13:41
Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД
13:40
В Китае думают, возвращать ли украденный в Петербурге бриллиант
13:35
Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро
13:31
Сто крупных американских компаний обратились в суд из-за указа Трампа о мигрантах
13:24
Путин предложил главе департамента Москвы занять пост и.о. губернатора Пермского края
13:16
Жителей дома на Симонова эвакуировали из-за снаряда у мусоропровода
13:12
Экс-президент Финляндии сравнила ограничения для людей с двойным гражданством с Холокостом
13:06
Минобороны откроет военный парк «Патриот» в Кронштадте, а не в Севастополе
12:59
В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми
12:57
В Кремле прокомментировали возможные отставки губернаторов
12:49
Песков призвал извиниться назвавшего Путина «убийцей» ведущего Fox News
12:39
Песков: Между Украиной и Россией нет конфликта
12:31
В Петербурге - мороз и гало
12:28
Роспотребнадзор проверил школу на Парнасе после публикации «Фонтанки»: ртуть есть, но не опасна
12:11
История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле
12:04
На «Сортавале» нарушитель травмировал полицейского
11:56
Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора
11:49
На новом стадионе 22 февраля выступят "Би-2" и "25/17"
11:46
Из петербургских супермаркетов изъяли поддельный кофе
11:39
Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности
11:34
ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы
11:31
«Газпром» займет 15 млрд рублей на 10 лет
11:28
Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу
11:26
СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией
11:22
В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах
11:00
СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США
10:52
В Петербурге закрывается арт-клуб «Книги и кофе»
10:52
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
10:44
«Ростех» сообщил о назначении нового замглавы компании
10:34
Подозреваемого в нападении на АЗС нашли на Испытателей в чужом автомобиле
10:24
Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
10:18
«Квадрат»: Программу сноса хрущевок в Петербурге хотят продлить через суд
10:12
Петербуржец заплатил банку миллионный долг, чтобы выехать за рубеж
10:01
Россиянин вернулся из Мексики с вирусом Зика
09:53
В Петербурге у безработного отняли цепочку за четверть миллиона
09:45
Пермский губернатор Басаргин досрочно сложил полномочия
09:37
В Финляндии к 2030 году появится 25 тысяч мест для зарядки электрокаров
09:29
Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум
09:21
В Мурино угнали машину с 5 тоннами оленины
09:13
Из больницы Скворцова-Степанова сбежал пациент, лечившийся там по решению суда
09:03
Роспотребнадзор выступил против скидочных акций на алкоголь
08:53
СМИ: В Гонконге задержан похититель петербургского бриллианта за 6 млн
08:45
В Петербурге лжеминер ошибся адресом
08:37
В РАН признали гомеопатию лженаукой
08:29
В «Крестах-2» разбился рабочий
08:21
В Сибири закрыли казино под вывеской похоронного дома
08:13
Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
08:05
СМИ пишут о скорой отставке нескольких губернаторов
01:19
«Дядя Ваня» откроет «Пять вечеров»
05/02
«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе»
05/02
Две маршрутки столкнулись на Медиков, есть пострадавшая
05/02
Катар и Новую Зеландию связал самый длинный авиамаршрут в мире
05/02
В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
05/02
В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
06.02.2017 14:46

КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн

Сумма недополученных штрафов за использование платных парковок составила по итогам 2016 года в Петербурге 499 миллионов рублей. Об этом 6 февраля "Фонтанке" сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.

Добровольно оплачивают стоянку в зоне платных парковок только 13 процентов водителей. По итогам 2016 года от "сознательных автомобилистов" было получено 105 млн рублей.

Оштрафовать всех нарушителей, признает Власов, невозможно, так как по-прежнему не решен вопрос с доступом к базе данных о собственниках машин. База, которую Смольному ранее предоставили судебные приставы, содержит персональные данные только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Между тем Власов заверил, что данные УФССП будут по-прежнему использоваться, а "письма счастья" будут приходить водителям и впредь.

Справка:

С 11 по 20 января 2017 года сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сопоставили данные реестров о неоплате парковки за последние два месяца с информацией о водителях, имеющейся у УФССП.

Выяснилось, что данные УФССП для привлечения водителей к ответственности использовать нельзя, так как подавляющее большинство «карточек» приставов содержат неполные сведения о владельцах авто, необходимые для администрирования правонарушений за неоплату парковки. Кроме того, УФССП имеет доступ к персональным данным только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

Поэтому руководство КРТИ 24 января 2017 года объявило о решении отложить привлечение водителей к ответственности за неоплату парковки до тех пор, пока не будет получен доступ к персональным данным всех автомобилистов в полном объёме.

Для этого, возможно, будут заключены соглашения с обладателями более полных баз данных о владельцах авто. Кроме того, КРТИ внес в Госдуму РФ проект изменений в КоАП РФ, в соответствии с которым органы власти смогут получать данные о владельцах транспортных средств от полиции.

Срок давности для привлечения к ответственности за неоплату парковки составляет 2 месяца.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД
Подозреваемого в нападении на АЗС нашли на Испытателей в чужом автомобиле
Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум
Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
Тариф «Платона» удвоится с середины апреля
По факту ДТП с маршруткой на Космонавтов возбуждено уголовное дело
На КАД легковушка легла на крышу
После ДТП с маршрутками на Космонавтов трое – в тяжелом состоянии
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу

kristinamladenovic93/instagram.com

Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро

Александр Щеглов/"ДТП и ЧП"/vk.com

В Петербурге - мороз и гало

История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле

Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум

Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.