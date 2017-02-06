КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн

Сумма недополученных штрафов за использование платных парковок составила по итогам 2016 года в Петербурге 499 миллионов рублей. Об этом 6 февраля "Фонтанке" сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.

Добровольно оплачивают стоянку в зоне платных парковок только 13 процентов водителей. По итогам 2016 года от "сознательных автомобилистов" было получено 105 млн рублей.

Оштрафовать всех нарушителей, признает Власов, невозможно, так как по-прежнему не решен вопрос с доступом к базе данных о собственниках машин. База, которую Смольному ранее предоставили судебные приставы, содержит персональные данные только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Между тем Власов заверил, что данные УФССП будут по-прежнему использоваться, а "письма счастья" будут приходить водителям и впредь.