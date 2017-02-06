КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
Сумма недополученных штрафов за использование платных парковок составила по итогам 2016 года в Петербурге 499 миллионов рублей. Об этом 6 февраля "Фонтанке" сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.
Добровольно оплачивают стоянку в зоне платных парковок только 13 процентов водителей. По итогам 2016 года от "сознательных автомобилистов" было получено 105 млн рублей.
Оштрафовать всех нарушителей, признает Власов, невозможно, так как по-прежнему не решен вопрос с доступом к базе данных о собственниках машин. База, которую Смольному ранее предоставили судебные приставы, содержит персональные данные только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Между тем Власов заверил, что данные УФССП будут по-прежнему использоваться, а "письма счастья" будут приходить водителям и впредь.
Справка:
С 11 по 20 января 2017 года сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сопоставили данные реестров о неоплате парковки за последние два месяца с информацией о водителях, имеющейся у УФССП.
Выяснилось, что данные УФССП для привлечения водителей к ответственности использовать нельзя, так как подавляющее большинство «карточек» приставов содержат неполные сведения о владельцах авто, необходимые для администрирования правонарушений за неоплату парковки. Кроме того, УФССП имеет доступ к персональным данным только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.
Поэтому руководство КРТИ 24 января 2017 года объявило о решении отложить привлечение водителей к ответственности за неоплату парковки до тех пор, пока не будет получен доступ к персональным данным всех автомобилистов в полном объёме.
Для этого, возможно, будут заключены соглашения с обладателями более полных баз данных о владельцах авто. Кроме того, КРТИ внес в Госдуму РФ проект изменений в КоАП РФ, в соответствии с которым органы власти смогут получать данные о владельцах транспортных средств от полиции.
Срок давности для привлечения к ответственности за неоплату парковки составляет 2 месяца.