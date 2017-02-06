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06.02.2017 14:41

В январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на рефинансирование на 35 млн рублей

В январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на рефинансирование на 35 млн рублей
ПАО «Сбербанк России»

Клиенты Сбербанка оценили преимущества «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов», появившегося весной прошлого года.

В 2016 году в Северо-Западном банке Сбербанка было выдано 225 таких кредитов на сумму более 84 млн рублей.

В январе 2017 года возможностью погасить свои долги в других банках на общую сумму более 35 млн рублей с помощью «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов» уже воспользовались 90 клиентов. То есть только за январь текущего года было выдано более 40% прошлогоднего портфеля потребительских кредитов на рефинансирование.

«Это кредит без поручителей, для него не нужно обеспечения, и мы уже видим, насколько он востребован», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Олег Тихомиров.

Напомним, что потребительский кредит Сбербанка на рефинансирование позволяет объединить в один до 5-ти различных кредитов, полученных как в других банках, так и в Сбербанке, и в дальнейшем выплачивать только один кредит.

Среди преимуществ данного кредитного продукта – возможность снизить ежемесячный платеж по действующим кредитам заемщика, шанс получить дополнительные денежные средства на любые цели, а также снятие обременения с автомобиля, купленного в кредит.

Подробнее с условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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