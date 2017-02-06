На Маршала Жукова водитель «Нексии» обстрелял BMW

Конфликт на дороге закончился стрельбой в Кировском районе Петербурга в понедельник утром.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 6 февраля около девяти часов утра на проспекте Маршала Жукова, на съезде с автомобильного виадука, не поделили дорогу водители BMW и Dаеwоо Nехiа. Кто был зачинщиком спора, пока неясно, однако точку в нем поставил водитель «Нексии», который достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. В результате 28-летний водитель BMW и его 29-летний пассажир получили ранения и обратились за помощью в полицию.

Стрелка задержали через полтора часа у дома 4 по проспекту Стачек. Сообщается, что это 34-летний приезжий из Средней Азии, у которого изъяли зарегистрированный травматический пистолет и патроны.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.