ФАС поддержала меморандум РАН о лженаучности гомеопатии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 6 февраля поддержала меморандум Российской академии наук «О лженаучности гомеопатии», в котором предлагается изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам — отказываться от их приобретения, сообщает ТАСС.

Об этом заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы ФАС Тимофей Нижегородцев.

«Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», — сказал он.

Нижегородцев отметил, что рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.

Ранее РАН выпустила меморандум, в котором прямо называет гомеопатию лженаукой и дает советы по борьбе с распространением «невежественных представлений» о ней.