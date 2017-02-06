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06.02.2017 14:14

Минсельхоз намерен ограничить импорт виноматериалов

Замглавы Минсельхоза России Евгений Громыко заявил, что министерство готовит меры по ограничению импорта виноматериалов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены принять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в Россию. Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», — сказал Громыко.

Он также подчеркнул, что в 2016 году была увеличена закладка виноградников, впервые за последние годы она превысила 5 тыс. гектаров.

В июле 2016 года сообщалось, что глава Минсельхоза России Александр Ткачев считает возможным введение пошлины на виноматериалы.

Источник: "Газета.ру"


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