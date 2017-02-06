Петербургский БК «Спартак» вернул себе имя

Баскетбольный клуб «Спартак» официально вернул свое историческое название. Это стало возможным благодаря погашению части долга перед одним из бывших игроков петербургской команды.

Как стало известно «Фонтанке», запрет на регистрацию новых игроков был снят 25 января. Историческое название клуб официально может использовать начиная с сегодняшнего дня, 6 февраля.

Напомним, перед стартом текущего сезона Международная федерация баскетбола (FIBA) запретила «Спартаку» использовать свое название из-за долга в размере 47 тысяч евро перед сербским форвардом Николой Драговичем, выступавшим за петербуржцев с 2010-го по 2012 год. Команда была переименована в «БК КБ» («Баскетбольный клуб имени Кондрашина и Белова»). Также клубу было запрещено регистрировать новых игроков.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в конце января руководству «Спартака» в ходе переговоров с представителями Драговича удалось добиться уменьшения долга перед спортсменом в два раза и договориться о реструктуризации задолженности. Полностью деньги должны быть выплачены до конца 2017 года.

В настоящее время «Спартак» выступает в чемпионате Суперлиги-2 (третий по силе дивизион российского баскетбола), занимая первое место после пяти туров.