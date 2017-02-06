В Коми двое школьников подозреваются в убийстве 12-летнего мальчика

После исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкого города Воркуты в Коми возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК). Подозревают двух сверстников школьника, сообщается 6 февраля на сайте Следственного комитета.

По данным СК, подросток пропал 3 февраля: после занятий в школе он пошел домой, но так там и не появился. Школьника искали сотрудники МЧС, полицейские и местные жители, но поиски не принесли результатов, поэтому было возбуждено уголовное дело. В итоге тело пропавшего мальчика было найдено в сугробе.

Причастными к его гибели следствие считает двух сверстников потерпевшего. По версии СК, подростки подрались, и в ходе драки один из них несколько раз ударил школьника ножом, в том числе и в жизненно важные части тела. От полученных ран подросток умер на месте происшествия, после чего его тело закопали в снегу.

Сейчас следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования планируется установить, какими были взаимоотношения между подростками в школе, и оценить полноту профилактических мер, принятых педагогами и должностными лицами. Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос об их помещении в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.