Еще
15:09 06.02.2017
Пришлите свою новость!
15:06
Нападающий СКА наказан деньгами и дисквалификацией за удар клюшкой по лицу соперника
15:01
В петербургских школах на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 16 классов
14:55
Главный фармаколог Петербурга: Борьба с гомеопатией может вызвать рост интереса к ней
14:46
КРТИ ждет от водителей штрафов за платную парковку на 500 млн
14:37
В Петербурге электричка сбила девочку-подростка
14:36
На Маршала Жукова водитель «Нексии» обстрелял BMW
14:30
ФАС поддержала меморандум РАН о лженаучности гомеопатии
14:23
Риелторы отметили всплеск продаж на рынке жилья в январе
14:21
Петербургский БК «Спартак» вернул себе имя
14:14
Минсельхоз намерен ограничить импорт виноматериалов
14:10
Неизвестный в черной шляпе обстрелял оппонента в дорожном конфликте на Северном
14:00
«ДП»: TPV Technology вдвое увеличивает производство телевизоров в Шушарах
13:55
СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом
13:50
В Коми двое школьников подозреваются в убийстве 12-летнего мальчика
13:41
Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД
13:40
В Китае думают, возвращать ли украденный в Петербурге бриллиант
13:35
Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро
13:31
Сто крупных американских компаний обратились в суд из-за указа Трампа о мигрантах
13:24
Путин предложил главе департамента Москвы занять пост и.о. губернатора Пермского края
13:16
Жителей дома на Симонова эвакуировали из-за снаряда у мусоропровода
13:12
Экс-президент Финляндии сравнила ограничения для людей с двойным гражданством с Холокостом
13:06
Минобороны откроет военный парк «Патриот» в Кронштадте, а не в Севастополе
12:59
В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми
12:57
В Кремле прокомментировали возможные отставки губернаторов
12:49
Песков призвал извиниться назвавшего Путина «убийцей» ведущего Fox News
12:39
Песков: Между Украиной и Россией нет конфликта
12:31
В Петербурге - мороз и гало
12:28
Роспотребнадзор проверил школу на Парнасе после публикации «Фонтанки»: ртуть есть, но не опасна
12:11
История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле
12:04
На «Сортавале» нарушитель травмировал полицейского
11:56
Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора
11:49
На новом стадионе 22 февраля выступят "Би-2" и "25/17"
11:46
Из петербургских супермаркетов изъяли поддельный кофе
11:39
Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности
11:34
ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы
11:31
«Газпром» займет 15 млрд рублей на 10 лет
11:28
Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу
11:26
СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией
11:22
В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах
11:00
СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США
10:52
В Петербурге закрывается арт-клуб «Книги и кофе»
10:52
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
10:44
«Ростех» сообщил о назначении нового замглавы компании
10:34
Подозреваемого в нападении на АЗС нашли на Испытателей в чужом автомобиле
10:24
Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
10:18
«Квадрат»: Программу сноса хрущевок в Петербурге хотят продлить через суд
10:12
Петербуржец заплатил банку миллионный долг, чтобы выехать за рубеж
10:01
Россиянин вернулся из Мексики с вирусом Зика
09:53
В Петербурге у безработного отняли цепочку за четверть миллиона
09:45
Пермский губернатор Басаргин досрочно сложил полномочия
09:37
В Финляндии к 2030 году появится 25 тысяч мест для зарядки электрокаров
09:29
Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум
09:21
В Мурино угнали машину с 5 тоннами оленины
09:13
Из больницы Скворцова-Степанова сбежал пациент, лечившийся там по решению суда
09:03
Роспотребнадзор выступил против скидочных акций на алкоголь
08:53
СМИ: В Гонконге задержан похититель петербургского бриллианта за 6 млн
08:45
В Петербурге лжеминер ошибся адресом
08:37
В РАН признали гомеопатию лженаукой
08:29
В «Крестах-2» разбился рабочий
08:21
В Сибири закрыли казино под вывеской похоронного дома
08:13
Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
08:05
СМИ пишут о скорой отставке нескольких губернаторов
01:19
«Дядя Ваня» откроет «Пять вечеров»
05/02
«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе»
05/02
Две маршрутки столкнулись на Медиков, есть пострадавшая
05/02
Катар и Новую Зеландию связал самый длинный авиамаршрут в мире
05/02
В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
05/02
В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
06.02.2017 13:55

СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу (ГСУ) пока не нашло нарушений в действиях психиатров и полиции в отношении фотографа газеты «Коммерсантъ» Давида Френкеля, но пообещало дать правовую оценку поступкам сотрудников правоохранительных органов. Об этом руководитель ГСУ Александр Клаус сообщил в письме советнику президента России Михаилу Федотову, опубликованном 6 февраля на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Первые итоги проводимой Следственным комитетом проверки свидетельствуют, что фотограф был доставлен в полицию по заявлению представителя неформального национально-освободительного движения (НОД), «являющегося организатором публичного мероприятия в поддержку инициатив президента России». Тот утверждал, что журналист вел себя неадекватно и препятствовал проведению акции.

Полицейские, согласно письму руководителя ГСУ Александра Клауса, тоже пришли к выводу о неадекватности Давида Френкеля. Причем выразилось это в отказе показать отснятый материал.  

Что же касается врачей-психиатров, то, не отрицая факта применения физической силы со стороны медиков, следственные органы не нашли в их действиях состава преступления. Более того, в ГСУ убеждены, что Давид Френкель не получал заданий от редакции газеты «Коммерсантъ» на фотосъемку акции, а потому делал это по собственной инициативе.

Вместе с тем следственное управление намерено дать «правовую оценку действиям сотрудников полиции», которые на слово поверили активисту НОД Ахмадиеву, заявившему о том, что он не бил фотографа во время акции.

«Ход проверки поставлен ГСУ на контроль», – заключает в своем письме Александр Клаус.

Напомним, инцидент произошел 11 декабря 2016 года, когда фотокорреспондент Давид Френкель освещал марш гей-сообщества по Невскому проспекту. Исполняя свои профессиональные обязанности, фотокор подвергся нападению со стороны активистов неформального национально-освободительного движения и был доставлен в 78-й отдел полиции. Заместитель начальника отдела, по словам Френкеля, утверждал, что тот не журналист и не имеет права фотографировать НОД. Расценив отказ вести диалог как неадекватное поведение, полицейские вызвали бригаду скорой психиатрической помощи, которая попыталась насильно вытащить журналиста из-за находящегося под камерой видеонаблюдения стола.

Уголовное дело об избиении журналиста до сих пор не возбуждено. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42

Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00

КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски

Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В петербургских школах на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 16 классов
СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом
Экс-президент Финляндии сравнила ограничения для людей с двойным гражданством с Холокостом
ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы
Петербуржец заплатил банку миллионный долг, чтобы выехать за рубеж
Россиянин вернулся из Мексики с вирусом Зика
Роспотребнадзор выступил против скидочных акций на алкоголь
В РАН признали гомеопатию лженаукой
Катар и Новую Зеландию связал самый длинный авиамаршрут в мире
Вице-президент США связал отмену санкций с поведением России
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Как строили в 43-м
Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу
Два пути Пулково, и оба - вверх
А ну-ка, предъяви свой пармезанчик
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Исландский «пират» о российских хакерах, новом мировом порядке и Рунете
Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской
ФСБ отреклась от долгов своего лейтенанта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу

kristinamladenovic93/instagram.com

Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро

Александр Щеглов/"ДТП и ЧП"/vk.com

В Петербурге - мороз и гало

История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле

Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум

Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?

Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.