СК не признал фотографа «Коммерсанта» Френкеля журналистом

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу (ГСУ) пока не нашло нарушений в действиях психиатров и полиции в отношении фотографа газеты «Коммерсантъ» Давида Френкеля, но пообещало дать правовую оценку поступкам сотрудников правоохранительных органов. Об этом руководитель ГСУ Александр Клаус сообщил в письме советнику президента России Михаилу Федотову, опубликованном 6 февраля на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Первые итоги проводимой Следственным комитетом проверки свидетельствуют, что фотограф был доставлен в полицию по заявлению представителя неформального национально-освободительного движения (НОД), «являющегося организатором публичного мероприятия в поддержку инициатив президента России». Тот утверждал, что журналист вел себя неадекватно и препятствовал проведению акции.

Полицейские, согласно письму руководителя ГСУ Александра Клауса, тоже пришли к выводу о неадекватности Давида Френкеля. Причем выразилось это в отказе показать отснятый материал.

Что же касается врачей-психиатров, то, не отрицая факта применения физической силы со стороны медиков, следственные органы не нашли в их действиях состава преступления. Более того, в ГСУ убеждены, что Давид Френкель не получал заданий от редакции газеты «Коммерсантъ» на фотосъемку акции, а потому делал это по собственной инициативе.

Вместе с тем следственное управление намерено дать «правовую оценку действиям сотрудников полиции», которые на слово поверили активисту НОД Ахмадиеву, заявившему о том, что он не бил фотографа во время акции.

«Ход проверки поставлен ГСУ на контроль», – заключает в своем письме Александр Клаус.

Напомним, инцидент произошел 11 декабря 2016 года, когда фотокорреспондент Давид Френкель освещал марш гей-сообщества по Невскому проспекту. Исполняя свои профессиональные обязанности, фотокор подвергся нападению со стороны активистов неформального национально-освободительного движения и был доставлен в 78-й отдел полиции. Заместитель начальника отдела, по словам Френкеля, утверждал, что тот не журналист и не имеет права фотографировать НОД. Расценив отказ вести диалог как неадекватное поведение, полицейские вызвали бригаду скорой психиатрической помощи, которая попыталась насильно вытащить журналиста из-за находящегося под камерой видеонаблюдения стола.

Уголовное дело об избиении журналиста до сих пор не возбуждено.