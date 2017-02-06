Петербургская стройкомпания накопила 81 штраф ГИБДД

Петербургские судебные приставы взыскали со строительной фирмы долги по штрафам ГИБДД, сообщает 6 февраля пресс-служба городского УФССП.

Все штрафы – за превышение скорости. Сотрудники компании гоняли на таких дорогих автомобилях, как Land Cruiser 200, Pajero, Mercedes S500, однако одна машина выбивается из этого списка – LADA Samara.

Примечательна также причина, по которой фирма все-таки выплатила долг.

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