В Китае думают, возвращать ли украденный в Петербурге бриллиант

Никто не задерживал в Китае третью соучастницу кражи бриллианта за 6 миллионов рублей в Петербурге. Подельницу должен убедить ранее отпущенный подозреваемый – Лу Бо. Ведь это может спасти их подругу, Лю Лимэй, уже арестованную в Северной столице РФ. Другое дело, что возвращаться в город на Неве сбежавшая китаянка не собирается, а технически процессуально подобная процедура не прописана.

По информации «Фонтанки», информация в новостных лентах российских СМИ о задержании в Гонконге третьей соучастницы кражи бриллианта в Петербурге некорректна. Как сообщили 6 февраля «Фонтанке» в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «никто ее не задерживал и задерживать не мог, так как процедура объявления в международный розыск не могла произойти за день».

Напомним, бриллиант в 3,1 карата стоимостью в 6,3 миллиона рублей был похищен в полдень 1 февраля с очередного Международного форума ювелирной индустрии, проходившего в «Экспофоруме» на Петербургском шоссе. Ранее наше издание рассказывало, как были задержаны два гражданина КНР, а третья предполагаемая соучастница успела вылететь в Москву, а оттуда 2 февраля в Китай (вместе с драгоценным камнем).

По данным «Фонтанки», задержанная 30-летняя Лю Лимэй уже арестована по ходатайству Следственного управления УМВД по Пушкинскому району, а ее знакомый, Лу Бо, отпущен. На данный момент его статус – свидетель, – и он до сих пор проживает в петербургском отеле.

По информации нашего издания, Лу Бо обещал следователю и оперативникам провести переговоры в Китае с той, которая успела сбежать. Наверняка ему объяснили, что возвращение бриллианта в Россию может изменить судьбу Лю Лимэй: например, для начала изменить меру пресечения — покинуть женский изолятор №5 на Арсенальной улице.

Однако, как подсказали «Фонтанке», схема возвращения украденных вещей из-за границы без появления самого фигуранта не прописана. Сама же сбежавшая китаянка, как понимает читатель, вряд ли приедет в Россию с бриллиантом и чистосердечным признанием. Так что в случае ее согласия остается один вариант: иностранка может переслать камень на имя Главного следственного управления МВД, воспользовавшись услугами какой-нибудь солидной почтовой фирмы. А к посылке приложить свое объяснение либо документ, заверенный местным нотариусом. Далее, если пострадавшая компания «Бриллианты Якутии» признает свое имущество, проблему с возмещением убытков можно будет считать исчерпанной.