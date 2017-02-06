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06.02.2017 13:31

Сто крупных американских компаний обратились в суд из-за указа Трампа о мигрантах

Американские технологические компании, в том числе Apple, Google и Uber, подготовили экспертное заключение для заседания Апелляционного суда девятого округа по поводу указа президента США Дональда Трампа запретить въезд в США жителям семи стран. Об этом сообщает 6 февраля The Washington Post.

«Данный указ – это уход от принципов справедливости и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной системы США на протяжении более пятидесяти лет. Он наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний», – сказано в заключении.

Отмечается, что это затруднит и сделает более дорогостоящим наём сотрудников в американские компании. Эмигранты и их дети основали более 200 крупнейших мировых компаний, указывается в заключении.

В создании заключения принимали участие эксперты из 97 компаний. В их число также вошли аналитики из Facebook, Twitter, Netflix, eBay, Mozilla и Microsoft.

Апелляционный суд девятого округа рассматривает жалобу администрации президента США на решение федерального судьи Сиэтла о приостановке действия иммиграционного указа. В Белом дома уверены, что суд восстановит действие запрета, однако представители штатов Вашингтон и Миннесота предупреждают, что это «спровоцирует хаос», передает AP.

Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 28 января. Согласно указу, въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, запрещен на 90 дней. Прием беженцев в США ограничен на 120 дней. Трамп пояснял, что это необходимо, чтобы не допустить въезд радикальных исламских террористов в страну.

Источник: Republic


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