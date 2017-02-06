Путин предложил главе департамента Москвы занять пост и.о. губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин предложил руководителю департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края, передает ТАСС.

Отмечается, что Решетников — уроженец города Перми.

В разговоре Путин заметил, что тот «всегда сохранял связь со своей малой родиной».

«Если я вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил президент.

Решетников согласился, добавив, что «это будет большая честь ... и большое доверие».

«Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал он.