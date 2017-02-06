КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов.

Однако по мере развития технологий девайсы для ухода за телом и лицом перешли на новый smart-уровень и получили распространение на массовом рынке. Цифровой ритейлер КЕЙ, в торговой сети которого широко представлены beauty-гаджеты, рассказал об их особенностях и практической пользе для потребителя.

«Умные» и компактные устройства по уходу за телом и лицом открывают для каждого пользователя возможность стать экспертом в той или иной области и самостоятельно оказывать те услуги, которые ранее были доступны только специалистам. Например, многочисленные массажеры позволяют качественно выполнять различные виды массажа: массаж лица (в том числе глаз, для снятия усталости и отеков), головы, тела, шейного и поясничного отделов. Помимо массажеров в ассортименте сети также широко представлены различные очистители и увлажнители для лица, например, паровые сауны c ионизатором.

Также среди товаров для красоты и здоровья в супермаркетах КЕЙ представлены электрические ингаляторы и аспираторы, они станут незаменимыми помощниками для тех, кто нуждается в лечении и профилактике дыхательных путей. Отдельный интерес в товарной группе представляют «умные» зубные щетки, способные контролировать процесс чистки зубов посредством связи с мобильным приложением для iOS или Android. Аналогично «умным» щеткам, особую популярность завоевали smart-весы, они не только позволяют измерять вес, но и с помощью синхронизации со смартфоном, записывать показатели, контролировать и отслеживать динамику.Smart-техника в целом занимает особое место в ассортименте КЕЙ. Ранее ритейлер ввел в продажу устройства системы «Умный дом» и smart-технику для кухни.

Еще одну группу beauty-товаров составляют устройства под общим названием «электротепло»: это электрические одеяла, электроматрасы, электропростыни и электрогрелки (в том числе специальные грелки для ног, шеи и плеч и т.д.). «Такие устройства могут пригодиться как заболевшим, так и и полностью здоровым людям в холодную погоду. Немаловажно, что данные приборы абсолютно безопасны для детей и пожилых людей», — отмечают специалисты КЕЙ.