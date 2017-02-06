Жителей дома на Симонова эвакуировали из-за снаряда у мусоропровода

В подъезде жилого дома в Выборгском районе Петербурга 6 февраля нашли артиллерийский снаряд. На всякий случай жильцов трех подъездов эвакуировали на мороз.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывотехники ОМОН сегодня выезжали для обследования боеприпаса, который нашла около 11 часов утра около мусоропровода пожилая жительница дома 12/9 на улице Симонова.

Несколько десятков жильцов трех подъездов срочно эвакуировали. При обследовании находки выяснилось, что это учебный артиллерийский 57-миллиметровый снаряд, не представляющий опасности. Его оставили под охраной районной полиции для дальнейшего уничтожения.