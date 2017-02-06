Минобороны откроет военный парк «Патриот» в Кронштадте, а не в Севастополе

Минобороны РФ построит в Кронштадте парк «Патриот». Площадка на острове Котлин станет филиалом одноименного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ в Подмосковье, сообщил 6 февраля начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

По словам Мугинова, на площадях Кронштадтского адмиралтейства создадут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, а также тренажерные комплексы. Последние планируют использовать не только как туристические объекты: на тренажерах можно будет проводить мероприятия по боевой подготовке.

Представитель ЗВО также добавил, что в дальнейшем Кронштадт может стать местом проведения действующих выставок предприятий военно-промышленного комплекса.

Напомним, о планах организовать в Кронштадте площадку парка «Патриот» еще год назад заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако позже стало известно о существовании подобного проекта в Севастополе: там филиал военно-патриотического парка хотели разместить возле горы Гасфорта, на участке, арендуемом байк-клубом «Ночные волки». Правда, 4 февраля 2017 года официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство решило отказаться от планов по реализации проекта в Севастополе. На что лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) ответил обещанием «заставить» Минобороны России вернуться к затее благодаря своим «хорошим связям» в военном ведомстве. Тем не менее министерство решило иначе — бюджетные деньги направят на «Патриот» в Кронштадте, а не в Крыму.