В Кремле прокомментировали возможные отставки губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обновление губернаторского корпуса — это постоянный ротационный процесс, и эта линия будет продолжена, передает 6 февраля РИА Новости.

«Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс. Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться, это первое», — сказал Песков.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин в понедельник займется вопросом Пермского края, глава которого Виктор Басаргин заявил о намерении уйти с поста губернатора.

«Что касается оценки работы губернатора Басаргина, то давайте все-так дождемся решений, которые примет президент. Еще раз повторяю, что сегодня президент будет заниматься темой Пермского края… Особой неожиданностью это (решение Басаргина. — Прим. ред.) не стало, это рабочий процесс, это нормальная цивилизованная практика», — добавил Песков.

Ранее Басаргин подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. В свою очередь СМИ сообщили о возможной отставке пяти губернаторов.