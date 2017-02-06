Нападающий СКА наказан деньгами за удар клюшкой сопернику в лицо
Официальное решение КХЛ опубликовано на сайте лиги 6 февраля.
Разбирая конфликтную ситуацию на льду, судья изначально определил, что была атака в область головы или шеи, и выписал провинившемуся Каблукову большой (5 минут) и дисциплинарный (20 минут) штрафы. Позже, пересмотрев видео, в лиге решили заменить официальную формулировку на «удар концом клюшки» и добавили к уже выписанному наказанию денежный штраф.
В марте 2016 года Каблуков был дисквалифицирован на одну игру. В тот раз поводом для наказания послужила подножка.
Напомним, 3 февраля СКА проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:5 в серии буллитов. Хет-триком в той встрече отметился форвард магнитогорцев Сергей Мозякин.