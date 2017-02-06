В Петербурге проверят большие семьи с приемными детьми

Комитет по социальной политике правительства Петербурга направил главам местных администраций муниципальных образований города письмо за подписью председателя комитета Александра Ржаненкова «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей».

В письме, в частности, сообщается, что «в последнее время участились случаи жестокого обращения опекунов, попечителей, приемных родителей в отношении подопечных (приемных детей), что не может оставаться без внимания специалистов органов опеки и попечительства». В связи с этим комитет просит глав муниципальных образований организовать проверки приемных семей, где живут пять и более несовершеннолетних опекаемых и приемных детей.

«Обращаем ваше внимание на необходимость исключения формального подхода к проверкам условий жизни подопечных», – подчеркивают в Смольном.

Все проверки должны завершиться и акты проверок должны быть представлены в комитет к 1 апреля 2017 года.

Это письмо вызвало обеспокоенность в сообществе многодетных и приемных семей города. Свою тревогу высказала руководитель общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова, которая считает, что из письма непонятно, каковы критерии проверок, способные исключить «формальный подход» и почему под проверки подпадают семьи с пятью и более несовершеннолетними приемными и опекаемыми детьми.

Ольга Лукоянова, председатель Центра родительской культуры «Светлица», сообщает, что большие приемные семьи в Парголово решили, что во время проверки будут приглашать свидетелей и вести видеозапись.

Общественники обеспокоены, что институту приемной семьи в Петербурге может быть нанесен урон.

Вместе с тем сегодня, 6 февраля, в Петербурге заработала горячая линия по неправомерному изъятию детей из семей, организованная при Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. По телефону 576-70-00 принимаются заявления о случаях, когда дети были разделены с семьей неправомерно.

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге разъяснили, что отобрание ребенка по 77 статье Семейного кодекса РФ может произвести орган опеки и попечительства только у биологических родителей и исключительно при непосредственной угрозе жизни и здоровью. В отсутствие законного представителя правоохранительные органы могут поместить детей в социозащитное учреждение по Акту выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего до выяснения обстоятельств.

Если речь идет о подопечном, то при возникновении непосредственной угрозы жизни данной категории детей, орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать их из семьи. В случае, если действия опекуна наносят вред физическому, психическому, нравственному здоровью ребенка, и выявленные нарушения невозможно устранить, специалисты в течение трех дней принимают акт об освобождении возложенных на опекуна обязанностей.

Также в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщили о создании 1 февраля рабочей группы, которая проверит каждый спорный случай изъятия детей из семьи. В рабочую группу вошли как сотрудники органов власти, так и члены общественных организаций.

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщают, что в 2015 году в Петербурге по статье 77 Семейного Кодекса РФ было отобрано 16 детей, из них 15 случаев были признаны судом обоснованными, и лишь в одном – родители были предупреждены о последствиях ненадлежащего исполнения своих обязанностей, и дети вернулись в семью. В 2016 году у законных представителей было отобрано 22 ребенка. В отношении родителей трех детей петербуржцев лишили родительских прав, иски по остальным ситуациям в настоящее время находятся на рассмотрении в судах города.