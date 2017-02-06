В Петербурге - мороз и гало

Благодаря антициклону в Петербурге сегодня и завтра будет солнечно и морозно. На небе можно заметить красивое атмосферное явление – гало.

"Гало появилось на небе в морозный и солнечный день", – сообщают пользователи сообщества "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что редкое в Петербурге солнце можно будет наблюдать еще пару дней.

"На пару дней хватит центра антициклона. Все белое – это мороз и чистое небо", – пишет специалист, комментируя опубликованную им метеокарту.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 6 февраля, в Петербурге минус 13 градусов, а вечером похолодает до 16, с повышением давления. Во вторник, 7 февраля, ночью прогнозируют -20, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах минус 11 – 13 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.





