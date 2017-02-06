Роспотребнадзор проверил школу на Парнасе после публикации «Фонтанки»: ртуть есть, но не опасна

Специалисты Роспотребнадзора подключились к расследованию ЧП с разливом ртути в начальной школе № 482 Выборгского района Петербурга.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, после публикации «Фонтанки» о школе №482 на улице Федора Абрамова, 3 февраля специалисты начали проверку в здании образовательного учреждения. По данным Роспотребнадзора, разлив ртути произошел 30 января в вентиляционной камере, расположенной в подвале школы. Причиной стали два разбитых ртутных термометра, предназначенных для измерения температуры теплоносителя в системе.

По предварительным данным, камера не работает с 29 декабря из-за неисправности, там ведутся ремонтные работы. Видимых следов ртути в ней не обнаружили, но нашли осколки разбитого термометра. Возле вентиляционных установок были взяты пробы воздуха, но четырехкратное превышение допустимой концентрации паров ртути зафиксировали только в одной точке. Исследования в столовой, на пищеблоке, в медкабинете, бассейне и бойлерной не показали ничего подозрительного.

«Составлен протокол о временном запрете деятельности помещения вентиляционной камеры, протокол в отношении ГБОУ СОШ №482 Выборгского района по ст. 6.3 КОАП РФ. Дано предписание о проведении мероприятий по демеркуризации помещения вентиляционной камеры», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, о ЧП в школе №482 на Парнасе «Фонтанке» стало известно 1 февраля от источников, знакомых с ситуацией. При этом администрация школы отрицала факт ЧП и отказывалась от комментариев, а от пресс-службы администрации Выборгского района информацию удалось получить лишь 2 февраля. Копии актов осмотра, проведенного сторонней частной организацией, чиновники продемонстрировать отказались.

Интересно, что в государственное предприятие «Экострой», которое проводит работы по демеркуризации, заявки от школы и от администрации района не поступали. Учебный процесс не прерывался ни при обнаружении ртути в системе вентиляции, ни при дальнейших проверочных мероприятиях.

Для сравнения: в мае прошлого года в школе №497 на Октябрьской набережной один из учащихся разбил технический измерительный прибор с ртутью. На время демеркуризации всех эвакуировали, а школу на целый день закрывали для проветривания.