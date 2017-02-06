История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле

06.02.2017 12:11

6 февраля 1875 г. открыл свои двери гранд-отель «Европа». За долгие годы своего существования этот отель не раз менял свой облик и владельцев — но всегда оставался одним из самых престижных объектов недвижимости в Северной столице. Об истории отеля, которая достойна экранизации, рассказывает Константин Ранкс.

Еще в конце XVIII века на месте отеля был возведён трехэтажный дом, который в 1823 году было принято решение перестроить. Процесс начали в 1825 году архитекторы Постников и Габерцеттель, а спустя два года продолжил уже Росси. И более сорока лет на этом месте стояли доходный дом Рогова и отель немецкого купца Клее.

Место было прекрасное для отеля. В отеле Клее останавливались известные гости города — тот же маркиз де Кюстин, балетмейстер Петипа и многие другие известные персоны. Поэтому в 1873 году было принято решение о проведении новой перестройки здания с целью создания большой, комфортабельной гостиницы. Архитектор Фонтана создал новое здание в модном тогда стиле эклектики.

Эта гостиница, оборудованная лифтами — для постояльцев, багажа и ресторанов, богато убранная, освещённая, с множеством комнат воспринималась современниками как чем то совершенно иностранным, американским, как писал о ней Фёдор Михайлович Достоевский. Было мнение, что она опережает время, создает у иностранных гостей ложное чувство соответствия России западному уровню жизни, тогда как это совсем не так.

Тем не менее — публика была довольна, и следующая перестройка случилась спустя тридцать лет — крупнейшим изменением было создание ресторана «Европа». К этому моменту критерии шика и комфорта изменились довольно значительно, и архитектор Лидваль приступил в 1907 году к усовершенствованию отеля, которое включало и ремонтные работы, прокладку коммуникаций, надстройка здания и переделку лестниц. Все остановилось в августе 1914 года в связи с началом Первой мировой войны.

Примечательно, что в советское время так же была произведена перепланировка — на этот раз архитектор Анолик должен был из номеров разных категорий сделать номера одной классности. Интересно, что это было сделано не из соображений коммунистической идеологии а по причинам рыночным — отель был в собственности Интуриста, и перестроенный отель мог принимать больше постояльцев.

Сразу после окончания Великой Отечественной войны отель отремонтировали, и он снова стал принимать постояльцев. В 50-ые годы архитекторы Капцюга и Панов-Гунич восстановили фасад в стиле Росси. Следующая реконструкция уже случилась в 1991 году, по проекту архитектора Струзманн. В 2005 году французский дизайнер Жуане провел очередную реконструкцию, с обновлением кафе и номеров.

Возможно, однажды этот отель дождётся своего летописца, который расскажет миру о том, какие удивительные события происходили в его стенах за его долгую историю.