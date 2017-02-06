Чем обернется «черный вторник»

Центробанк во вторник начинает ежедневную скупку валюты за счет нефтегазовых «сверхдоходов» бюджета. Реакция валютного рынка непредсказуема. Если нефть будет дорожать, объемы закупок возрастут, и тогда доллар может вырасти до 70 рублей.

ЦБ спустя полтора года возобновляет скупку валюты на внутреннем рынке. Если в 2015 году он приобретал ее для пополнения золотовалютных резервов, то на этот раз — для сокращения расходов стремительно сокращающихся резервных фондов. Деньги на закупку валюты предоставит Минфин, который решил ежемесячно «срезать» нефтегазовые доходы бюджета, полученные при цене на нефть более $ 40, исходя из которых сверстан бюджет. Данное мероприятие воспрепятствует укреплению рубля, которое невыгодно правительству, считают экономисты.

Центробанк с 7 февраля по 6 марта начнет покупать валюту на Московской бирже для Минфина в размере 6,3 млрд рублей ежедневно (113,1 млрд за весь месяц). Именно в такую сумму Минфин оценил «отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки», которое произошло в январе. Источником этих денег послужат налоги на добычу газа, нефти, газового конденсата, а также ввозные таможенные пошлины на них и на нефтепродукты. Купленную валюту будут зачислять на счета Федерального казначейства, с которых они будут направляться на сокращение расходов Резервного фонда и ФНБ.

Под отклонением нефтегазовых доходов следует понимать налоговые отчисления нефтегазовых компаний, которые были сделаны при цене нефти более $ 40 за баррель (исходя из которой сверстан бюджет-2017). Минфин теперь регулярно будет определять эту разницу, возникшую в прошедшем месяце, и формировать план закупок валюты на ближайший месяц. Выполнять этот план будет ЦБ. При снижении нефтяных цен ниже $ 40 ЦБ будет продавать валюту в объеме, наоборот, недостающих нефтегазовых доходов.

По расчетам министра финансов Антона Силуанова, при средней цене на нефть $ 50 за баррель дополнительные доходы бюджета в 2017 году составят 1 трлн рублей, а при $ 55 — 1,4 трлн (утром 6 февраля стоимость нефти на лондонской бирже ICE составляла $ 57). При высоких ценах на нефть может так случиться, что средства Резервного фонда и ФНБ вообще не придется тратить, говорил он.

Идея правительства заключается в очищении экономики от влияний нефтяного рынка. Скупка валюты будет производиться «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы», сообщает Минфин. Отметим, что главная причина предстоящих закупок может заключаться в желании правительства воспрепятствовать дальнейшему укреплению рубля, которое снижает объемы поступающих в страну «нефтедолларов» и увеличивает дефицит бюджета. Многие специалисты считают, что нынешний курс доллара (около 60 рублей) — самый комфортный для бюджета.

Центробанк не покупал и не продавал валюту на Московской бирже с июля 2015 года. Поэтому планы возобновить продажу рублей вызвали обеспокоенность в экономической среде. Первый день закупок уже окрестили «черным вторником». Однако следует отметить, что на 6,3 млрд рублей ежедневно ЦБ сможет купить валюты на сумму всего около $ 106 млн. А это вдвое меньше, чем ежедневно Центробанк закупал для пополнения международных резервов в период с мая по июль 2015 года.

За три месяца позапрошлого года, когда ЦБ ежедневно закупал по $ 150–200 млн, рубль обесценился с 50 до 60 рублей за доллар. При этом в августе доллар достиг 70 рублей, а к концу года вырос до 73 рублей, хотя после июля Центробанк уже не закупал валюту. Удешевление национальной валюты было связано с падением цен на нефть, которая за год снизилась с $ 50–60 до $ 27. Таким образом, влияние небольших регулярных интервенций ЦБ на курс доллара не так велико, как влияние нефтяных цен. К тому же в ближайший месяц объемы ежедневных закупок будут вдвое ниже, чем в 2015 году.

Однако при дальнейшем росте цен объемы закупок могут существенно вырасти, что приведет росту объемов рублей в банках и ограничит перспективы укрепления рубля, сообщила «Фонтанке» заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. «Соответственно, ЦБ будет вынужден дополнительно стерилизовать данную ликвидность [привлекать излишние рубли, осевшие в банках, на депозиты ЦБ]», — сказала она. Стерилизация излишней ликвидности обычно производится для воспрепятствования росту инфляции, которая может разогнаться из-за слишком большого количества денег в экономике. По расчетам ЦБ, к концу 2017 года инфляция не должна превысить 4,5%.

«Мы ожидаем, что на фоне благоприятной внешней конъюнкутры интервенции Минфина лишь будут препятствовать укреплению рубля на фоне растущей нефти, но не смогут спровоцировать его резкое ослабление. Соответственно, слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют ЦБ возможности по дальнейшему снижению [ключевой] ставки», — считает Шилова. По прогнозу Бинбанка, ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковских кредитов, к концу года снизится до 8,5–9% (сейчас она составляет 10%).

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова обращает внимание на то, что в целом размеры закупок соответствуют ожиданиям рынка, однако реакция, которая произойдет на рынке с момента начала этих операций, непредсказуема. «Мы не думаем, что валютные интервенции приведут к существенному ослаблению рубля в феврале, учитывая… относительно небольшой объем долговых выплат, — сообщили «Фонтанке» в Sberbank CIB. — Однако эффект от покупок валюты может усилиться во втором и третьем кварталах».

«И 70 рублей, и 55 рублей за доллар — это вполне возможные варианты в течение года, — убежден глава аналитической службы инвестиционной компании "Доходъ" Всеволод Лобов. — Но обращать внимание нужно на рост цен, а не на курс доллара». По его мнению, 10%-ная девальвация рубля может увеличить цены максимум на 1 – 2%.

На предстоящей неделе курс доллара будет колебаться в пределах 58,5–60,5 рубля, считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Курс рубля во многом будет зависеть от позиций доллара на мировых финансовых рынках, а они, в свою очередь, могут существенно колебаться, реагируя на заявления и действия нового президента США Дональда Трампа, пояснила она.

Отметим, что незадолго до начала интервенций Минфина некоторые крупные участники валютного рынка начали продавать валюту. По информации профильных СМИ, вечером 2 февраля, после завершения основной сессии на Московской бирже, в течение 7 минут неизвестные участники продали $ 204 млн и 20 млн евро, в результате чего курсы этих валют рухнули примерно на рубль. На следующий день, 3 февраля, один из участников продал одним лотом 23 млн евро, обесценив эту валюту на рубль.

У поведения участников рынка может быть два объяснения. Либо курс «готовят» для Минфина, который при более низких ценах сможет купить больше валюты, либо крупные участники, накапливавшие иностранные деньги в надежде на дальнейшую девальвацию рубля, избавляются от них, поскольку обесценения рубля не произошло. В 2016 году доллар в основном только дешевел, опустившись с 86 рублей (максимум, достигнутый 18 января прошлого года) до 59 – 60 рублей к февралю 2017 года.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»