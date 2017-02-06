Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора

В пресс-службе правительства Ивановской области 6 февраля заявили, что губернатор Павел Коньков не собирается в отставку и работает в прежнем режиме, передает РИА «Новости».

«Не видим необходимости комментировать предположения СМИ, опубликованные на основе информации неподтвержденных источников. Глава региона и областное правительство продолжают работу в прежнем режим», — сказали в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что на текущей неделе запланирована встреча губернатора с полномочным послом Чехии в России по вопросам строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке губернаторов Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Карелии, Бурятии и Пермского края.

Также сообщалось, что глава Пермского края подал президенту заявление о досрочном сложении полномочий.