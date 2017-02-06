Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербурженки, которая оставила 2 февраля в квартире в Петербурге одних двух малолетних детей. В помещении произошел пожар, малыши оказались в больнице.

Как сообщает 6 февраля пресс-служба СК РФ, дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, женщина оставила в комнате коммунальной квартиры на улице Танкистов детей одного года и пяти лет. Она закрыла входную дверь комнаты на ключ и оставила включенными электрические приборы. В помещении произошло возгорание.

Как писала «Фонтанка», горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Пожарные вытащили детей из комнаты, и "скорая" увезла их в детскую городскую больницу №22. В результате произошедшего возгорания годовалый мальчик получил острое ингаляционное отравление окисью углерода средней степени тяжести, а пятилетняя девочка – отравление угарным газом, острую дыхательную недостаточность 2-й степени.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.