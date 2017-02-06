ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы

Большинство россиян по-прежнему выступают против отмены «закона Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей-сирот гражданами США. Однако число противников законопроекта за четыре года достигло максимума.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 6 февраля опубликовал на своем сайте данные опроса, согласно которым 71% жителей России одобряет «закон Димы Яковлева», а 54% опрошенных категорически против его отмены даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран. Им оппонируют 25% противников закона, хотя с 2013-го по 2017 год аналогичный процент опрошенных затруднялся с оценкой запрета на усыновление иностранцами.

При этом стать приемными родителями для ребенка готовы лишь 30% россиян, а 64% не считают для себя возможным такой шаг.

Напомним, что 17 января Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу 45 граждан США и 27 российских детей на отказ в усыновлении и обязал Российское государство выплатить заявителям 90 тысяч долларов. Американцы отметили, что на момент вступления «закона Димы Яковлева» в силу многие из них не только успели познакомиться и подружиться с детьми, но и получить разрешительные документы на усыновление. Отказ американцы посчитали дискриминацией, и ЕСПЧ с ними согласился.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», более известный как «закон Димы Яковлева», вступил в силу 1 января 2013 года. Он получил свое неофициальное название в честь мальчика Димы, который был усыновлен американской парой и погиб из-за неосторожности приёмного отца в 2008 году. Закон, в том числе, запрещает усыновление российских детей гражданами США.