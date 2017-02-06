«Газпром» займет 15 млрд рублей на 10 лет

«Дочка» «Газпрома» «Газпром Капитал» в четверг, 9 февраля, планирует открыть книгу заявок перед размещением облигаций на 15 млрд руб. на десять лет. Об этом 6 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неофициальный источник. Информацию о подготовке газового монополиста к размещению очередного выпуска облигаций РБК подтвердил источник в банковских кругах.

Доходность по этим бумагам составит 9,2–9,41% годовых, рассказывают источники «Интерфакса» и РБК. Организаторы размещения — «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, оно должно состояться 15 февраля, указывают источники агентства. «Газпром» выступит поручителем по этим бумагам, добавляет собеседник «Интерфакса».

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Газпрома» на общую сумму 30 млрд руб.