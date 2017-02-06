Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу

06.02.2017 11:28

О последствиях обстрелов нескольких районов Донецка, о возвращении жителей города к гражданской жизни, а также о том, что при взрыве у станции "Мотель" был разрушен не детский сад, а военторг, рассказала специальный корреспондент «Фонтанки.ру» Ирина Тумакова.

Специальный корреспондент «Фонтанки.ру» в Донецке Ирина Тумакова вышла в эфир интернет-канала [Фонтанка.Офис] после поездки в наиболее обстреливаемые районы столицы самопровозглашенной ДНР. По словам спецкора, активная фаза вновь вспыхнувших военных действий осталась позади. Правда, до возвращения к обычной гражданской жизни еще очень далеко. Например, многие дети не ходят в школы, а их домашние задания приносят учителям родители. При этом, как отметила корреспондент "Фонтанки", российское телевидение продолжает оставаться главным источником информации для местного населения:

Покинуть Донецк и уехать на украинскую территорию могут все, кто имеют паспорта Украины. «Но у многих нет возможности уехать, т.к. они не могут оставить беспомощных родственников, или верят, что их ждут неприятности после перехода линии соприкосновения» – уточнила Ирина Тумакова.

После посещения места мощного взрыва, который произошел в минувший четверг в районе станции «Мотель», Ирина Тумакова обратила внимание на несколько странностей: «Российские СМИ сообщили о взрыве детского сада, а на самом деле это магазин, который торговал военной амуницией». Кроме того спецкор «Фонтанки» отметила, что дом рядом с местом взрыва не пострадал, а если бы речь шла о ракетном обстреле, то повреждений было бы не избежать и взрыв был бы не один. «Женщина, которая живёт рядом, рассказала, что взрыв был всё-таки один, а следов разлетевшейся от взрыва военной амуниции нет, как будто её успели убрать из магазина до взрыва», – рассказала Ирина Тумакова в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Аудиоподкаст эфира:

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