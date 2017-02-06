СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией

Французский бюллетень Intelligence online 6 февраля сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем о «кодексе поведения» в воздушном пространстве Сирии, направленном на уменьшение вероятности конфликта двух стран. Перевод статьи, распространяемой по закрытой подписке, публикует российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Бюллетень отмечает, что в последние месяцы ВВС Израиля нарастили число ударов по сирийской территории в основном с целью прерывания линий снабжения движения «Хезболла» современным оружием. Официальные структуры Израиля не комментируют сообщения об этих ударах, при этом Москва, регулярно высказывающаяся по поводу действий ВВС западной коалиции, не реагирует на полеты израильских самолетов.

По мнению источников бюллетеня в России и Израиле, между сторонами существует секретное соглашение. Соответствующие переговоры велись в марте 2016 года. С израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник Генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской — президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Как отмечается в публикации, цель израильтян — недопущение поставок оружия, в особенности управляемых ракет и систем позиционирования, в Ливан и на Голанские высоты шиитским вооруженным формированиям. Москва в первую очередь получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками.

Россия и Израиль поддерживают контакты на высшем военном уровне с осени 2015 года. 21 сентября 2015-го на фоне развертывания российской группировки в Сирии состоялись переговоры глав генштабов двух стран, Валерия Герасимова и Гади Айзенкота, совмещенные с визитом в Россию Нетаньяху.

По итогам этой встречи была создана совместная комиссия, сопредседателями которой назначены заместители начальников генштабов обеих стран. В прессе сообщалось о тренировках офицеров ВВС двух стран по обеспечению безопасности в небе Сирии.