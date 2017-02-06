В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах

В Госдуме разработан проект поправок, отменяющих уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митинга (статья 212.1 УК РФ), сообщает 6 февраля ТАСС. Документ подготовлен фракцией ЛДПР, среди авторов Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Депутаты указывают, что «авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий».

При этом, отмечают авторы документа, «степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание».

Моральные и политические издержки от введения статьи 212.1 УК, считают депутаты, подготовившие законопроект, «оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».

Проект поправок, как ожидается, будет внесен на рассмотрение Госдумы сегодня. Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», максимальные санкции по которой предусматриваются в виде пяти лет лишения свободы.

Статья 212.1 была введена в Уголовный кодекс РФ в июле в 2014 года. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Первым приговоренным по новой статье к лишению свободы стал Ильдар Дадин. В 2016 году Дадин, отбывающий наказание, обратился в Конституционный суд с просьбой признать статью 212.1 УК противоречащей Основному закону страны. В рамках подготовки к рассмотрению в КС Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) направили в суд отзывы, в которых признали необходимость изменить уголовное наказание за нарушения о митингах. Решение КС по этому вопросу пока не оглашено.