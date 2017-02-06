Бонусная программа КЕЙ стала удобнее

В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» – гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.

За два последующих года было выдано около 500 тыс. бонусных карт, позволяющих накапливать баллы и обменивать их на реальные скидки (1 балл =1 рубль). Кроме того, покупатели КЕЙ начали получать индивидуальные предложения (с товарами и скидками), основанные на опыте их предыдущих покупок. 2017 год стал новым этапом в развитии программы – появилась бонусная карта в электронном формате, удобный и практичный вариант для покупателя. Электронная карта представляет собой аналог пластиковой (пластиковую больше не нужно носить с собой) и позволяет накапливать и тратить баллы при совершении покупок в супермаркетах сети по номеру мобильного телефона, привязанного к бонусному счету, или при помощи отсканированного штрих-кода. Во втором случае, пользователю необходимо отсканировать штрих-код пластиковой карты и загрузить фото в специальное приложение, после чего предъявлять пластиковую карту на кассе уже не требуется. Электронной бонусной картой также можно воспользоваться при совершении покупок в интернет-магазине key.ru.

Среди основных преимуществ электронной бонусной карты – отсутствие физического носителя (карту нельзя забыть дома, она не занимает места в кошельке, не теряется среди других карт). «Наша задача сделать бонусную программу максимально удобной для покупателей, поэтому мы развиваем проект, настраивая всевозможные сервисы для быстрой и комфортной работы с ним. Бонусная карта в электронном формате – это удобно, просто и главное – она всегда в смартфоне. Покупатель может воспользоваться всеми преимуществами бонусной системы без предъявления пластиковой карты», — отмечает директор по маркетингу компании КЕЙ Анна Морозова.

Получить электронную бонусную карту КЕЙ можно бесплатно в любом супермаркете сети при совершении покупки (причем, покупателю предлагается на выбор электронная или пластиковая карта), при регистрации на сайте key.ru до или после оформления заказа.