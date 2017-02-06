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07.02.2017 09:00

Бонусная программа КЕЙ стала удобнее

Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
КЕЙ

В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» – гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.

За два последующих года было выдано около 500 тыс. бонусных карт, позволяющих накапливать баллы и обменивать их на реальные скидки (1 балл =1 рубль). Кроме того, покупатели КЕЙ начали получать индивидуальные предложения (с товарами и скидками), основанные на опыте их предыдущих покупок. 2017 год стал новым этапом в развитии программы – появилась бонусная карта в электронном формате, удобный и практичный вариант для покупателя. Электронная карта представляет собой аналог пластиковой (пластиковую больше не нужно носить с собой) и позволяет накапливать и тратить баллы при совершении покупок в супермаркетах сети по номеру мобильного телефона, привязанного к бонусному счету, или при помощи отсканированного штрих-кода. Во втором случае, пользователю необходимо отсканировать штрих-код пластиковой карты и загрузить фото в специальное приложение, после чего предъявлять пластиковую карту на кассе уже не требуется.  Электронной бонусной картой также можно воспользоваться при совершении покупок в интернет-магазине key.ru.

Среди основных преимуществ электронной бонусной карты – отсутствие физического носителя (карту нельзя забыть дома, она не занимает места в кошельке, не теряется среди других карт). «Наша задача сделать бонусную программу максимально удобной для покупателей, поэтому мы развиваем проект, настраивая всевозможные сервисы для быстрой и комфортной работы с ним. Бонусная карта в электронном формате – это удобно, просто и главное – она всегда в смартфоне. Покупатель может воспользоваться всеми преимуществами бонусной системы без предъявления пластиковой карты», — отмечает директор по маркетингу компании КЕЙ Анна Морозова.

Получить электронную бонусную карту КЕЙ можно бесплатно в любом супермаркете сети при совершении покупки (причем, покупателю предлагается на выбор электронная или пластиковая карта), при регистрации на сайте key.ru до или после оформления заказа.

                


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07.02.2017 09:00

Бонусная программа КЕЙ стала удобнее

В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
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КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
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27.01.2017 12:20
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