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06.02.2017 11:10

Роспотребнадзор предложил запретить скидки на алкоголь

Скидочные акции на алкоголь являются рекламой и должны быть запрещены. Об этом РИА Новости 6 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», — сказала она, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

О том, что в Госдуме готовят законопроект, который вводит запрет на включение алкоголя в скидочные акции, сообщил телеканал RT 3 февраля. По информации телеканала, поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» подготовил депутат Владимир Сысоев.

По его мнению, скидки на алкоголь побуждают (провоцируют) покупателя на вредную покупку. «Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму», — сказал он.

Источник: РБК


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