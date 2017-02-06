Еще
12:04 06.02.2017
Пришлите свою новость!
11:56
Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора
11:49
На новом стадионе 22 февраля выступят "Би-2" и "25/17"
11:46
Из петербургских супермаркетов изъяли поддельный кофе
11:39
Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности
11:34
ВЦИОМ: Россияне против отмены «закона Димы Яковлева», но усыновлять не готовы
11:31
«Газпром» займет 15 млрд рублей на 10 лет
11:26
СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией
11:22
В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах
11:10
Роспотребнадзор предложил запретить скидки на алкоголь
11:00
СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США
10:52
В Петербурге закрывается арт-клуб «Книги и кофе»
10:52
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
10:44
«Ростех» сообщил о назначении нового замглавы компании
10:34
Подозреваемого в нападении на АЗС нашли на Испытателей в чужом автомобиле
10:24
Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
10:18
«Квадрат»: Программу сноса хрущевок в Петербурге хотят продлить через суд
10:12
Петербуржец заплатил банку миллионный долг, чтобы выехать за рубеж
10:01
Россиянин вернулся из Мексики с вирусом Зика
09:53
В Петербурге у безработного отняли цепочку за четверть миллиона
09:45
Пермский губернатор Басаргин досрочно сложил полномочия
09:37
В Финляндии к 2030 году появится 25 тысяч мест для зарядки электрокаров
09:29
Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум
09:21
В Мурино угнали машину с 5 тоннами оленины
09:13
Из больницы Скворцова-Степанова сбежал пациент, лечившийся там по решению суда
09:03
Роспотребнадзор выступил против скидочных акций на алкоголь
08:53
СМИ: В Гонконге задержан похититель петербургского бриллианта за 6 млн
08:45
В Петербурге лжеминер ошибся адресом
08:37
В РАН признали гомеопатию лженаукой
08:29
В «Крестах-2» разбился рабочий
08:21
В Сибири закрыли казино под вывеской похоронного дома
08:13
Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
08:05
СМИ пишут о скорой отставке нескольких губернаторов
01:19
«Дядя Ваня» откроет «Пять вечеров»
05/02
«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе»
05/02
Две маршрутки столкнулись на Медиков, есть пострадавшая
05/02
Катар и Новую Зеландию связал самый длинный авиамаршрут в мире
05/02
В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
05/02
В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце
05/02
В Китае 18 человек погибли в горящем спа-салоне
05/02
Боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBC
05/02
Вице-президент США связал отмену санкций с поведением России
05/02
Французская теннисистка Кристина Младенович выиграла St.Petersburg Ladies Trophy
05/02
В ООН призвали Киев платить пенсии жителям Донбасса
05/02
Бомбу весом полтонны взорвали в центре Белграда
05/02
На Ветеранов маршрутка сбила 17-летнюю девушку, переходившую на «красный»
05/02
На Кораблестроителей автобус занесло на остановку
05/02
Великобритания предложила Финляндии участие в военном объединении
05/02
В Германии 23 человека пострадали на карнавале от распылённого газа
05/02
Обмен туристки из Китая на украденный бриллиант за 6 млн не состоялся
05/02
Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?
05/02
На «Красный Бор» взглянул министр экологии России
05/02
На финско-российской границе задержали нелегала из Гамбии
05/02
Американка за полтора года побывала во всех странах мира
05/02
СМИ узнали об уязвимости новейших британских миноносцев для российских подлодок
05/02
Полторы сотни антиклерикалов собрались у памятника Чернышевскому
05/02
В Турции 400 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
05/02
Джемилёв призвал усилить санкции против России
05/02
Буров придумал способ трудоустройства сотрудников Исаакия
05/02
Россиянин получит пятнадцать тысяч евро за отсутствие комфорта в «Крестах»
05/02
На Морской набережной «Хонда» влетела в столб. Погиб пассажир
05/02
В Колтушах полностью перекрыта подача воды
05/02
РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор
05/02
В ЮАР рой пчёл остановил спортивный матч
05/02
В Новосаратовке у водителя средь бела дня отобрали «Субару»
05/02
Создатель сайта «Шалтай-Болтай» Аникеев дал признательные показания
05/02
Обвиняемый в госизмене офицер ФСБ отказался от показаний
05/02
Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа
05/02
Спасатели и спецтехника восстановили дорогу в Киришском районе
05/02
В Анкаре задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.02.2017 11:00

СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США

Основным кандидатом на должность посла России в США является заместитель главы МИД Анатолий Антонов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Антонов считается сторонником жесткой линии в отношении Запада. Назначить его главой дипмиссии в США российские власти решили еще в начале осени 2016 года, отмечает издание. В Москве тогда исходили из того, что хозяином Белого дома станет демократ Хиллари Клинтон и отношения будут довольно напряженными. Несмотря на победу республиканца Дональда Трампа, у Антонова «по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне», пишет газета.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из собеседников, на эту должность рассматриваются и другие кандидаты.

В то же время источник в окружении Антонова опроверг информацию о его возможном назначении послом. Отмечается также, что американский лидер пока не определился с кандидатурой главы дипмиссии США в России.

28 декабря президент России Владимир Путин назначил Антонова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны России, заместителем главы МИД Сергея Лаврова.

Антонов — кадровый дипломат, окончивший МГИМО и более 30 лет проработавший в системе МИД на различных должностях, преимущественно в центральном аппарате. С 2004-го по 2011 год возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского внешнеполитического ведомства. С февраля 2011-го по декабрь 2016-го был заместителем министра обороны. В военном ведомстве он курировал вопросы международного сотрудничества.

С 2008 года российскую дипмиссию в Соединенных Штатах возглавляет Сергей Кисляк.

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01

Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»

В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Власти Ивановской области опровергли сообщения СМИ об отставке губернатора
СМИ: У России и Израиля есть секретный "кодекс поведения" в небе над Сирией
В ЛДПР предлагают отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах
Роспотребнадзор предложил запретить скидки на алкоголь
СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США
«Ростех» сообщил о назначении нового замглавы компании
Пермский губернатор Басаргин досрочно сложил полномочия
СМИ пишут о скорой отставке нескольких губернаторов
Обвиняемый в госизмене офицер ФСБ отказался от показаний
Лукашенко: С Путиным мы дружны, хоть и ссоримся
Зачем Навальный приезжал в Петербург
ЗакС: Враги на улице, в Исаакии и в Смольном
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Самые влиятельные люди в петербургском парламенте - 2016
Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого
Нестационарное силовое поле Петербурга
Самые влиятельные чиновники Петербурга - 2016
Заместителем губернатора станет любитель Стругацких
Все по Льюису: «Шалтай-Болтай» свалился во сне
По ком звонил Трамп
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Подъехать к горящим машинам на Шуваловском пожарным помешал шлагбаум

Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?

На Дворцовой ждут каретный «шиномонтаж»

Полторы сотни антиклерикалов собрались у памятника Чернышевскому

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.