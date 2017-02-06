В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его информации, очаг землетрясения находился на глубине 2 км, а эпицентр – в 26 км к западу от турецкого города Айваджик, в 156 км к северо-западу от Измира и в 64 км от города Митилини в Греции.

По данным EMSC, подземные толчки зафиксировали в 3.51 по времени UTC (6.51 мск) в понедельник, 6 февраля.