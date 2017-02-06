«Ростех» сообщил о назначении нового замглавы компании

Заместителем генерального директора «Ростеха» назначен Александр Назаров, сообщается в пресс-релизе госкомпании, поступившем в редакцию РБК. Ранее он занимал должность директора по непрофильным и проблемным активам.

«В новом статусе он сохранит за собой прежний функционал по управлению непрофильными и проблемными активами, будет курировать работу дочерней структуры Госкорпорации — «Национальной иммунобиологической компании», а также создание единых информационных систем (ЕИС)», — говорится в сообщении компании.

Международное сотрудничество будет курировать Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора по инвестициям.

Кадровые перестановки в компании связаны с назначением директора «Ростеха» по внешнеэкономической деятельности Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

1 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что замглавы «Ростеха» может быть назначен бывший министр обороны Анатолий Сердюков.