«Строительный трест» открывает продажи в 7-21 лоте ЖК «Капитал»

Объединение «Строительный трест» в январе открыло продажи квартир в 7-21 лоте жилого комплекса «Капитал» – проекта комплексного освоения территории в Кудрово, где на сегодняшний день успешно введено в эксплуатацию уже более 240 тысяч кв. метров жилой недвижимости. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.

7-21 лот проекта рассчитан на 69 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса. Объект состоит из девяти разновысотных секций: 18, 21, 25 этажей. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 36,3 до 55,4 кв. метров, 2-комнатных – от 52,8 до 69,9 кв. метров, 3-комнатных – от 76,6 до 89,4 кв. метров. Будущие покупатели по достоинству оценят удобные и разнообразные планировки с просторными кухнями, предусмотренными даже в однокомнатных квартирах. Сегодня минимальная стоимость квадратного метра в квартирах в Кудрово составляет 75 тысяч рублей.

Новый жилой комплекс от застройщика «Строительный трест» будет включать встроенно-пристроенный детский сад площадью 3,8 тысячи кв. метров, а также 30 встроенных помещений общей площадью около 3,3 тысячи кв. метров. В коммерческих помещениях в жилом комплексе разместятся магазины, а также офисы и предприятия сферы услуг. В доме предусмотрена собственная котельная, бесшумные скоростные лифты.

«Новые территории, на которых сегодня ведется реализация проектов КОТ, к их числу относится и Кудрово, в первую очередь интересным тем, что дают возможность с «нуля» создать современный комфортный район, удобный для своих жителей, со всей необходимой инфраструктурой. На сегодняшний день в ЖК «Капитал» уже работает спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной, медицинский центр, детский сад с прогимназией, творческими студиями и секциями, а также общеобразовательная школа на 1600 учеников. Также в микрорайоне силами застройщиков был разбит парк с дорожками для велосипедистов и роллеров, скамейками, освещением, пляжной зоной у реки Оккервиль», – рассказывает Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест».



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