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06.02.2017 10:32

Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода

Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
«Уральские авиалинии»

Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.

Торопитесь купить самые горячие билеты со скидкой до 30%! В акции участвуют более 30 направлений.

Если вы не смогли найти QR-код в Санкт-Петербурге, ищите подробности на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262 и в авиакассах.

Сроки распродажи – с 6 по 26 февраля 2017 года. Совершить перелет  возможно с 15 мая по 15 октября 2017г. Количество билетов ограничено.

Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

 

 

 


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