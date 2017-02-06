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06.02.2017 10:24
4 Комментариев

Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры направил в КГИОП проектную документацию на проведение работ по введению реверсивного движения на Большеохтинском мосту. Ранее эксперимент по изменению схемы трафика был признан успешным.

Как сообщает 6 февраля КРТИ, кроме проектной документации на согласование в КГИОП передали также положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В ходе нее были внесены корректировки в документы для приспособления объекта культурного наследия – моста – для современного использования. Заказчиком работ выступила Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

Эксперимент по созданию полосы реверсивного движения на Большеохтинском мосту через Неву был проведен в 2015 году. В результате удалось увеличить среднюю скорость трафика в обе стороны в утренние и вечерние пиковые часы загрузки. Профильная комиссия в Смольном в прошлом году поддержала проект.

Справка:

Напомним, схема реверсивного движения была следующей: с 3 часов ночи до 11 утра поток из Красногвардейского в Центральный район пускали по трем полосам, в обратную сторону – по одной. С 11 часов до 16:30 действовала существующая схема движения: две полосы – в центр, две полосы – из центра города. С 16:30 до 21 часа схема менялась: три полосы – в Красногвардейский район, одна – в центр.


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комментарии пользователей (4)
Buka
6 февраля 2017 г. 11:37
Скорей бы. Интересно-эти тоже год думать будут? Обешали открыть в прошлом году
Савва Морозов
6 февраля 2017 г. 11:22
плохая затея.
Stargazer
6 февраля 2017 г. 11:20
Подождём статистику аварий.
абк78
6 февраля 2017 г. 11:14
Вот он наш фирменный бюрократизм. Полосу перенести, 1,5 года со всякими ГИОПами и хренопами согласовывают. Хорошо, что еще депутаты в трех чтениях не обсуждают и на подпись президенту не надо это нести. А вы хотите, чтобы для нас новые мосты строили. Это жизни не хватит на согласования!
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