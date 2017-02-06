Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры направил в КГИОП проектную документацию на проведение работ по введению реверсивного движения на Большеохтинском мосту. Ранее эксперимент по изменению схемы трафика был признан успешным.
Как сообщает 6 февраля КРТИ, кроме проектной документации на согласование в КГИОП передали также положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В ходе нее были внесены корректировки в документы для приспособления объекта культурного наследия – моста – для современного использования. Заказчиком работ выступила Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.
Эксперимент по созданию полосы реверсивного движения на Большеохтинском мосту через Неву был проведен в 2015 году. В результате удалось увеличить среднюю скорость трафика в обе стороны в утренние и вечерние пиковые часы загрузки. Профильная комиссия в Смольном в прошлом году поддержала проект.
Справка:
Напомним, схема реверсивного движения была следующей: с 3 часов ночи до 11 утра поток из Красногвардейского в Центральный район пускали по трем полосам, в обратную сторону – по одной. С 11 часов до 16:30 действовала существующая схема движения: две полосы – в центр, две полосы – из центра города. С 16:30 до 21 часа схема менялась: три полосы – в Красногвардейский район, одна – в центр.