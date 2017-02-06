Проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту передали в КГИОП

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры направил в КГИОП проектную документацию на проведение работ по введению реверсивного движения на Большеохтинском мосту. Ранее эксперимент по изменению схемы трафика был признан успешным.

Как сообщает 6 февраля КРТИ, кроме проектной документации на согласование в КГИОП передали также положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В ходе нее были внесены корректировки в документы для приспособления объекта культурного наследия – моста – для современного использования. Заказчиком работ выступила Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

Эксперимент по созданию полосы реверсивного движения на Большеохтинском мосту через Неву был проведен в 2015 году. В результате удалось увеличить среднюю скорость трафика в обе стороны в утренние и вечерние пиковые часы загрузки. Профильная комиссия в Смольном в прошлом году поддержала проект.