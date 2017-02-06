«Тренировочной квартире» «Перспектив» – год

В тренировочной квартире, где учатся самостоятельной жизни молодые люди из Психоневрологического интерната №3, что в Старом Петергофе – третий выпуск. Отмечают «выпускной» как домашний праздник – без телекамер и многочисленных гостей. Зато стол ломится от вкусностей – ребята готовили с утра: курица в сливках, печеная картошка, канапе, бутерброды, салаты. Больше всего любят оливье – как сами объясняют: этот «новогодний» салат им так нравится, что готовы его есть не только в новогодние дни.

«Тренировочная квартира» была задумана как первый в России проект Благотворительной организации «Перспективы» и Психоневрологического интерната №3 для подготовки для самостоятельной жизни молодых людей из интерната. «Фонтанка» уже не раз писала об этой квартире, о ее обитателях, о том, насколько важно сделать так, чтобы те подопечные психоневрологических интернатов, которые могут жить самостоятельно, покидали казенные стены и могли бы обрести свой собственный дом.

Но жить в собственном доме ребят надо научить. Потому что все они в ПНИ №3 попали из детского дома для детей с тяжелыми нарушениями. Они никогда не знали ни родительского тепла в семье, ни обычной нашей с вами жизни в квартире. Как это – готовить и убирать самим, планировать бюджет, платить за услуги ЖКХ, по магазинам ходить? Проект «Тренировочная квартира» как раз всему этому и призван научить.

Всего через эту квартиру, которую оплачивают для проекта благотворители, прошло 12 ребят. Одна из выпускниц – Юля Калаева уже получила однокомнатную квартиру в Петербурге, еще несколько человек собрали документы и ждут очереди. Другая выпускница – Дина, девушка на коляске, но научившаяся отлично готовить и обслуживать себя, уехала в Раздолье, глее у «Перспектив» дом и там живут ребята из интерната.

Скоро четвертый заезд. О некоторых итогах и результатах проекта «Фонтанка» поговорила с координатором проекта Дмитрием Кардаевым.

Дмитрий после окончания педагогического колледжа пошел учиться дальше – в Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга. Работа в «Перспективах» для него – первая работа по специальности. Пришел педагогом, а теперь вот – координатор всего проекта.

Он рассказывает, что молодая команда педагогов и психологов «Перспектив», которые с ребятами круглые сутки (всегда в квартире есть специалист), сами учатся с каждой сменой. Сначала думали, что самое важное – привить ребятам бытовые навыки, научить обычной жизни в квартире, в городе. Но оказалось, что подопечным нужно гораздо больше – вплоть до занятий чтением, арифметикой. Хотя ребята в интернате пред тем, как отправиться на тренировочную квартиру проходят четыре месяца два раза в неделю определенную теоретическую подготовку – как жить самостоятельно, но этого явно мало.

- Начинаешь с человеком счет с сотен и вдруг понимаешь, что он один плюс один не может сложить, поэтому понять общий уровень подготовки – это очень важно, – говорит Дмитрий.

Он уверен, что для каждого из двенадцати ребят из ПНИ само попадание в тренировочную квартиру это большая личная победа, шаг к собственному дому, кардинальное изменение собственной судьбы. Один из выпускников тренировочной квартиры Саша М. очень боялся общественного транспорта, но за четыре месяца жизни в тренировочной квартире с помощью педагогов справился с этой проблемой.

Дмитрий вспоминает, что вторая смена вся состояла из ребят-колясочников. И все они после четырех месяцев в тренировочной квартире смогли пройти психолого-медико-педагогическую комиссию: двое уже собрали документы, чтобы встать на льготную очередь на получение жилья, двое – решили пойти учиться в коррекционную школу. Сам интернат организации школьного обучения немало поспособствовал, фактически директор ПНИ №3 и добилась того, что ребята станут учиться.

Проекту «Тренировочная квартира» в последующем трудоустройстве ребят помогают благотворительный фонд «Рауль» и Работа-i , организации занимающиеся трудоустройством молодых людей с инвалидностью – выпускников коррекционных школ и детских домов.

- Приготовление еды, походы по магазинам, различные поездки, домашние вечера с хорошим кино и настольными играми – все это в интернате, хоть в ПНИ№3 условия очень неплохие, организовать или очень сложно или невозможно, – говорит Дмитрий. – А тренировочная квартира дает возможность показать – жизнь может быть другой, можно научиться жить вне интерната, можно получить жилье. Ощущение собственного дома – это ведь невероятное ощущение. Просто мы все к нему привыкли.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»