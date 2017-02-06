Петербуржец заплатил банку миллионный долг, чтобы выехать за рубеж

Житель Петербурга взял в банке кредит на два с половиной миллиона рублей, но отдавать не спешил. Приставам пришлось запретить выезд за рубеж и проверить счета должника, чтобы вернуть заём.

Как сообщает 6 февраля пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу, представители банка подали иск на заемщика, взявшего 2,5 млн рублей кредита и не вернувшего деньги. Однако мужчина не спешил гасить долг даже после решения суда. Тогда приставы перекрыли должнику выезд за рубеж и арестовали принадлежащее тому нежилое помещение.

После введения перечисленных выше мер должник попытался погасить долг, но перечисленных им средств было недостаточно. УФССП проверило счета уклониста, и оказалось, что средств там вполне хватает. Недостающие миллионы были списаны оттуда.

Кстати, за прошлый год с должников по кредитам в Петербурге взыскали более 1 миллиарда 894 миллионов рублей.